Ce référentiel a ensuite été mis à jour un an plus tard, en septembre 2025, pour indiquer que l'IA pouvait à l'avenir connaître un bond en avant soudain en intelligence, pour ensuite chercher à trouver les ressources nécessaires à une réplication, puis une prise de pouvoir. À la conférence mondiale de l'intelligence artificielle tenue à Shanghai au mois de juillet dernier, Xi Jiping est lui-même intervenu pour rappeler que l'IA devait « toujours rester sous le contrôle de l'homme ».

Et ces mots ont déjà connu une matérialisation du côté des agents IA, ces IA capables de mener seules des tâches complexes. Le régulateur chinois a en effet émis de nouvelles lignes directrices conjointes au mois de mai dernier, relatives aux agents IA. Elles obligent les développeurs à améliorer la détection des comportements inappropriés des agents IA ainsi que leur capacité à bloquer et à remédier à ces comportements. Parmi les problèmes évoqués, la « perte de contrôle opérationnel », la vulnérabilité des systèmes, l'empoisonnement des données ou la manipulation des algorithmes. Suffisant ou pas ?