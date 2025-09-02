Avec AI+, le gouvernement chinois prévoit d'intégrer pleinement l'intelligence artificielle dans ses entreprises, ses services et ses villes, et ce, d'ici 2035. Des étapes intermédiaires ont notamment été fixées en 2027 et en 2030. Convaincu que cette technologie aura une place de plus en plus importante dans la vie de ses citoyens, Pékin souhaite désormais préparer l'avènement d'une « société intelligente ». L'objectif est, avant tout, de « passer de la connexion et de la diffusion de l'information à l'application et à la création de connaissances. »