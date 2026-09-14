Binbin

Article caricatural qui se fait le relais de la presse d’état Chinoise (non libre aux ordres du regime)

Comme le demande le fondateur d’Anthropic il faut poursuivre le développement de l’IA mais consacrer davantage de temps à l’alignement, aux garde-fous et à l’évaluation indépendante.

Le régime Chinois se moque des règles et qu’il y en ai ou pas il ne les respectera pas.

Leur rapport au risque de ce régime est infiniment différent de celui de notre monde (occidental).