À Bruxelles, on ne parle pas comme à Washington ou à Pékin. C'est que nous prouve encore une fois Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, sur la dernière grande question portant sur l'IA.

« Les PDG des entreprises les plus avancées nous disent qu'il est temps de lever le pied sur les modèles autorécursifs. De ralentir le rythme à la frontière de l'innovation. Si ceux qui développent cette technologie ont les idées claires, alors nous devrions en faire autant » a-t-elle ainsi plaidé, dans des propos rapportés par Reuters.