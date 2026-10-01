Anthropic va bénéficier de fonds importants de Broadcom. En effet, selon des documents sur lesquels Reuters a pu jeter un oeil, le spécialiste des semi-conducteurs s'est engagé à prêter jusqu'à 42 milliards de dollars à Anthropic.

Cette somme va permettre au père de Claude de pouvoir financer ses dépenses d'infrastructure. Anthropic a en effet signé un engagement de 125,2 milliards de dollars sur 5 ans pour louer des capacités de calcul dans des infrastructures basées sur les TPU - conçus conjointement par Google et Broadcom. Les 42 milliards de dollars vont servir à financer une partie de cet engagement.