On parle beaucoup de financement circulaire dans le secteur de l'IA. Et celui que préparent Anthropic et Broadcom illustre à merveille ce phénomène !
Il y a des milliards et des milliards dans le monde de l'intelligence artificielle. Les deals passés entre les titans du secteur et les géants de la tech font en effet s'affoler les compteurs. Mais c'est aussi souvent parce que ces mêmes géants ont tendance à prêter de l'argent en masse aux start-ups IA, afin qu'elles louent ou achètent des puces chez eux. C'est ce qu'on voit une fois encore avec Anthropic, plus très loin d'entrer en Bourse !
Un accord de financement passé entre Anthropic et Broadcom pouvant aller jusqu'à 42 milliards de dollars
Anthropic va bénéficier de fonds importants de Broadcom. En effet, selon des documents sur lesquels Reuters a pu jeter un oeil, le spécialiste des semi-conducteurs s'est engagé à prêter jusqu'à 42 milliards de dollars à Anthropic.
Cette somme va permettre au père de Claude de pouvoir financer ses dépenses d'infrastructure. Anthropic a en effet signé un engagement de 125,2 milliards de dollars sur 5 ans pour louer des capacités de calcul dans des infrastructures basées sur les TPU - conçus conjointement par Google et Broadcom. Les 42 milliards de dollars vont servir à financer une partie de cet engagement.
Ces emprunts pourront être convertis en action Anthropic
Évidemment, on a ici l'impression que Broadcom fournit à Anthropic l'argent nécessaire pour devenir un de ses clients majeurs - la firme de Dario Amodei devrait même être le numéro 1 à l'horizon 2027.
« On a l'impression qu'à l'heure actuelle, les paris se concentrent fortement sur deux entreprises censées être capables de générer suffisamment de revenus pour soutenir l'ensemble des opérations de financement qui ont eu lieu » commente, semble-t-il un brin sceptique, le managing partner chez Rothschild Robert Leitao.
À noter enfin que, selon l'accord passé, Broadcom pourrait à l'avenir transformer ses titres de créances en actions dans le capital d'Anthropic.