On pensait que l'IPO d'Anthropic allait être exceptionnelle, et pourtant, on n'avait encore rien vu. En effet, selon une information de Reuters, cette entrée en Bourse, qui va normalement avoir lieu le mois prochain, sera soutenue, rien moins, que par la plus grande entreprise au monde : NVIDIA.

Selon une des sources de Reuters, NVIDIA réfléchit ainsi à investir au total 10 milliards de dollars dans Anthropic au moment de son IPO. Or, pour rappel, les dernières informations expliquent que la firme de Dario Amodei espère pouvoir lever 100 milliards de dollars en Bourse et atteindre les 2 000 milliards de dollars de capitalisation). NVIDIA dans cette configuration deviendrait ainsi l'investisseur principal.