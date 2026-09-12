Anthropic va prochainement entrer en Bourse. Et cette opération gigantesque devrait bénéficier du soutien de la plus grande entreprise au monde.
On le sait, cette année devrait rentrer dans l'histoire au niveau des entrées en Bourse. Alors qu'on pensait avoir vu le plus fou avec celle de SpaceX, on s'attend dorénavant à ce que l'IPO (Initial Public Offering) d'Anthropic, le créateur de Claude, soit d'une ampleur encore plus exceptionnelle. Et ça semble se confirmer quand on voit le nom de l'entreprise qui va soutenir cette opération !
NVIDIA pourrait être l'investisseur principal de l'énorme entrée en Bourse prévue pour Anthropic
On pensait que l'IPO d'Anthropic allait être exceptionnelle, et pourtant, on n'avait encore rien vu. En effet, selon une information de Reuters, cette entrée en Bourse, qui va normalement avoir lieu le mois prochain, sera soutenue, rien moins, que par la plus grande entreprise au monde : NVIDIA.
Selon une des sources de Reuters, NVIDIA réfléchit ainsi à investir au total 10 milliards de dollars dans Anthropic au moment de son IPO. Or, pour rappel, les dernières informations expliquent que la firme de Dario Amodei espère pouvoir lever 100 milliards de dollars en Bourse et atteindre les 2 000 milliards de dollars de capitalisation). NVIDIA dans cette configuration deviendrait ainsi l'investisseur principal.
Une présence qui mettrait en confiance les investisseurs
Cette place privilégiée de NVIDIA dans l'opération, dont on entend parler pour la première fois, permettrait à la fois à Anthropic d'accroître ses liens avec le fabricant des GPU stars du secteur de l'IA, et de gagner la confiance des investisseurs. Il faut dire qu'au vu des sommes démentielles en jeu, la confiance n'est plus automatique dorénavant.
NVIDIA jouera ainsi le rôle de « anchor investor » (investisseur ancre), un investisseur institutionnel majeur qui acquiert une parti des actions juste avant l'IPO - cette transaction est une sorte de vote de confiance pour l'entreprise qui se lance en Bourse. Il s'agit ici d'un mode de fonctionnement qui se fait de plus en plus, vu les montants en jeu. SpaceX avait ainsi notamment bénéficié dans ce rôle du soutien du Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite (PIF).