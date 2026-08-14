Foire aux questions

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Que signifie « optimiser la capacité de calcul » pour l’entraînement et l’inférence des modèles d’IA ?

La capacité de calcul désigne l’ensemble des ressources matérielles et logicielles nécessaires pour faire tourner des modèles : GPU/TPU, mémoire, réseau, stockage et piles logicielles associées. L’entraînement consomme surtout beaucoup de calcul et de mémoire sur de longues durées pour ajuster les paramètres du modèle. L’inférence correspond à l’exécution du modèle en production (répondre à des requêtes, générer du texte, analyser une image), avec des contraintes fortes de latence, de coût par requête et de stabilité. Optimiser cette capacité revient donc à faire plus vite et/ou moins cher à matériel égal, via des améliorations de compilation, de scheduling, de parallélisme, de précision numérique (FP16/INT8, etc.) ou de gestion mémoire. Dans un service grand public, ces optimisations peuvent réduire les pannes liées à la saturation et améliorer la disponibilité sous forte charge.

À quoi sert une équipe « inference and performance » dans une entreprise d’IA ?

Une équipe « inference and performance » se concentre sur l’efficacité opérationnelle des modèles une fois déployés : temps de réponse, débit (requêtes/seconde), coût d’exécution et consommation énergétique. Elle travaille sur le profilage (mesure des goulots d’étranglement), l’optimisation des kernels GPU, le batching, le caching, et parfois la distillation ou la quantification pour alléger les modèles. Elle s’occupe aussi de la fiabilité à grande échelle, par exemple l’équilibrage de charge et la dégradation contrôlée (servir un modèle plus léger en cas de pic). Ces choix ont un impact direct sur l’expérience utilisateur et sur la facture cloud. C’est un levier central quand l’adoption d’un modèle s’accélère.

Pourquoi une société d’IA cherche-t-elle à concevoir ses propres puces (ASIC) plutôt que de dépendre uniquement des GPU du marché ?

Concevoir ses propres puces permet de mieux aligner le matériel avec les besoins réels des modèles (matmul, attention, bande passante mémoire), et donc d’améliorer le ratio performance/coût. Des accélérateurs spécialisés (ASIC) peuvent réduire la consommation électrique et stabiliser l’accès à la capacité de calcul, surtout quand le marché des GPU est sous tension. Cela offre aussi plus de contrôle sur la chaîne d’approvisionnement et sur l’intégration logicielle (compilateur, runtime, bibliothèques). En contrepartie, le développement est long, coûteux et risqué : il faut une équipe expérimentée, des partenaires de fabrication et un écosystème logiciel solide. Beaucoup d’acteurs adoptent une stratégie hybride : GPU pour la flexibilité, puces maison pour les charges les plus prévisibles et volumineuses.