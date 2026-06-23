Le coup de chaud a débuté à 14h19 UTC (16h19 à Paris), en provoquant l'interruption immédiate de nombreuses sessions de travail sur Claude. Sur sa page officielle, l'entreprise confirme une défaillance majeure touchant l'ensemble de son écosystème, de la version grand public au précieux pack pour développeurs. Un épisode délicat, d'autant plus que l'accès à Fable 5 et Mythos 5 étant déjà suspendu.