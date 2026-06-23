Une panne générale paralyse Claude AI, le chatbot d'Anthropic. Privés de leur assistant favori ce mardi après-midi, les développeurs et professionnels doivent temporairement se passer de ses services.
Pas de chance pour les utilisateurs du célèbre robot conversationnel Claude. Une panne toujours en effet l'outil d'Anthropic ce mardi 23 juin. La plateforme claude.ai, son API et ses outils associés traversent une zone de turbulences, en affichant un taux d'erreur critique. Alors qu'Anthropic déploie un correctif en urgence, la grogne monte sur les plateformes de signalement.
Claude subit une grosse panne
Le coup de chaud a débuté à 14h19 UTC (16h19 à Paris), en provoquant l'interruption immédiate de nombreuses sessions de travail sur Claude. Sur sa page officielle, l'entreprise confirme une défaillance majeure touchant l'ensemble de son écosystème, de la version grand public au précieux pack pour développeurs. Un épisode délicat, d'autant plus que l'accès à Fable 5 et Mythos 5 étant déjà suspendu.
Face à ce black-out, les équipes techniques s'activent pour injecter un correctif visant à stabiliser les différents modèles d'intelligence artificielle. En coulisses, la pression doit forcément être importante pour rétablir au plus vite un taux de disponibilité digne des standards habituels de la firme américaine.
Les utilisateurs s'impatientent, et font remonter le souci
Sur le web, l'absence de l'assistant virtuel a immédiatement déclenché un pic de chaleur. Le site Downdetector a vu sa courbe de signalements bondir assez sévèrement en quelques minutes à peine. Privés de leur précieux copilote, les internautes oscillent désormais entre humour noir et franche irritation face à l'écran figé.
Sur d'autres sites de remontées de pannes, comme Totalbug, les réactions s'enchaînent également par dizaines. « Claude ne répond pas », écrit Carlo, quand Matt tente un jeu de mots un poil plus subtile : « On est bien cooked ». En attendant un retour à la normale, le mot d'ordre reste la patience.