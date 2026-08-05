Les géants de l'IA ont tous pour idée de concevoir des puces adaptées à leur propres besoins. Aujourd'hui, c'est ainsi Anthropic qui se lance dans l'aventure.
L'intelligence artificielle est extrêmement dépendante des semi-conducteurs, que ce soit les fameux GPU comme ceux de NVIDIA, ou comme on le voit plus récemment, la RAM. Et pour être moins dépendants, mais aussi plus effiaces, les acteurs majeurs cherchent aussi à mettre au point en interne des puces. OpenAI nous a ainsi récemment présenté le premier résultat d'un tel projet, avec sa puce IA baptisée « Jalapeño ». Et Anthropic compte bien lui emboîter le pas.
Anthropic met en place des équipes pour concevoir ses propres puces
Anthropic est ambitieuse. La firme présidée par Dario Amodei vient ainsi d'annoncer qu'elle était en train de constituer une équipe, dont la tâche sera de concevoir des puces adaptées à ses modèles IA Claude.
Le géant américain est en effet actuellement en train de recruter « des ingénieurs possédant une expérience couvrant l'ensemble de la pile matérielle et logicielle afin de participer à la conception de puces sur mesure et de modèles d'IA capables de permettre à Claude de fonctionner plus rapidement, et plus efficacement, à l'échelle requise par les clients » note Reuters.
Les puces d'Anthropic serviront sa stratégie de diversification
L'idée ici n'est pas pour Anthropic de petit à petit à remplacer les puces acquises auprès de fournisseurs externes par ses puces maisons, afin à long terme d'être auto-suffisant. L'objectif est plutôt de pouvoir compter sur ses puces maisons en parallèle de ce qui lui est actuellement fourni par AWS, Google, AMD et NVIDIA.
Concevoir une puce coûte en moyenne près d'un demi-milliard de dollars, afin d'obtenir les services d'ingénieurs expérimentés et de s'assurer d'un procédé industriel sans défaut. Reuters indique qu'Anthropic n'a à cette heure par établi de calendrier pour la mise au point de ses puces ni précisé si l'entreprise comptait elle-même les produire.