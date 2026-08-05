frigolu

Tout cela est tellement amusant. Des géants, vraiment ? Ces startup ultra récentes, avec 10 à plus de 100 fois moins d’employés que de grandes entreprises qui sont là depuis des décennies, sont donc des « géants » ?

Une entreprise, c’est déjà un concept, ça n’existe pas, sauf dans la tête des gens. Les gens, sont enfermés dans énormément de concepts (la hiérarchie, le bien et le mal, l’intelligence, le bon sens, la société, les entreprises, etc …), c’est à dire de pures constructions mentales qui n’ont rien de matériellement concret, des divagations de l’esprit. Cela illustre l’animal dépravé ou déficient qu’est l’homme selon Nietzsche ou Rousseau (les autres animaux sont purs, dans le concret, nous, on divague, on imagine, on s’invente des trucs qui n’existent pas. Enfin, c’est ce qu’on croyait, puisque maintenant on se demande si d’autres animaux qu’homo sapiens ne s’inventeraient pas des concepts également). On ne peut pas montrer une entreprise. On peut montrer le siège social, un bâtiment, un produit, mais ce n’est pas ça, une entreprise. Une entreprise, c’est un concept inventé pour fédérer des clients, pour générer de l’argent via le marketing, à l’instar d’une religion qui séduit des fidèles par le prosélytisme. On retrouve ce mécanisme a toutes les strates de la « société » humaine (qui est un concept aussi, évidemment). Par exemple, sur le Web ont émergé des « influenceurs ». C’est à dire que des gens, se laissent sciemment influencer par des influenceurs qui s’affichent comme tels. C’est assez prodigieux. Ce que je décris n’est pas une invention de ma part, c’est très factuel. Les humains vivent enfermés dans des concepts, ce qui est l’une des dernières couches de ce que j’appelle la Matrice. Mais revenons à notre sujet.

Donc, ces entités conceptuelles sont un concept « géant ». Est-ce parce-qu’on est dans un « mega concept » (un truc hyper conceptuel x 1000) ? Ou bien est-ce parce-que sont considérées comme « géantes », des entités conceptuelles qui bénéficient d’une capitalisation financière importante bien que totalement virtuelle (spéculative) ? Dans les deux cas, on combine le conceptuel avec le virtuel. Pas de doute, vous êtes bien dans la Matrice.