À noter, malgré tout, que les pourparlers en sont encore à un stade préliminaire. Anthropic n’a pas encore tranché sur l’usage exact de cette puce, sa puissance, ni la manière dont elle s’intégrerait à ses serveurs. Contactée par TechCrunch, l’entreprise a tenu à rappeler sa stratégie matérielle actuelle : une pile diversifiée, combinant les puces de Google, d’Amazon et de NVIDIA, qui restera un « pivot » pour ses besoins de calcul.