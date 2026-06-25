Open AI a dévoilé ce 24 juin sa toute première puce IA conçue en interne. Baptisée « Jalapeño », cette dernière est produite par le géant américain du semi-conducteur Broadcom et vise en premier lieu les tâches d'inférence. Elle devrait commencer à être déployée fin 2026 en vue d'un début d'exploitation rapide.
On la savait en gestation, elle est désormais présentée à la face du monde. En cette étouffante fin juin, OpenAI a dévoilé « Jalapeño » : sa toute première puce custom évidemment consacrée à l'IA. Fabriqué par Broadcom, ce processeur taillé sur mesure pour les besoins du géant de l'intelligence artificielle sera principalement utilisé pour les tâches d'inférence.
Sponsorisé
Vous conservez l’électricité solaire produite en trop pendant la journée pour la réutiliser lorsque vos besoins augmentent.
Sponsorisé
Open AI pimente sa stratégie
Comme toute puce custom qui se respecte, « Jalapeño » a été conçue à partir de zéro par les ingénieurs d'Open AI, avec le soutien de ceux de Broadcom mais aussi de Celestica, le tout en une période de neuf mois seulement, en comptant de la phase de conception initiale jusqu'à la sortie de la version finale de cette nouvelle puce, destinée à la fabrication.
Cette puce est conçue pour être le premier accélérateur d'IA d'OpenAI au sein d'une plateforme de calcul multigénérationnelle, rapporte WCCFTech. Une plateforme que les trois entreprises développent conjointement avec l'objectif revendiqué de rendre l'IA plus rapide, plus fiable mais aussi plus accessible. Ce processeur représente donc une fenêtre ouverte sur l'avenir d'Open AI et sur sa vision pour l'avenir de l'inférence LLM.
Open AI promet que sa puce s'appuiera sur un écosystème solide développé par ses deux partenaires. Il est notamment question de les laisser gérer l'industrialisation de la plateforme, l'intégration de puces « Jalapeño » à des rack, leur mise en réseau, ainsi que la mise en place de systèmes de production évolutifs.
Une puce conçue pour être adaptable et multi-gen
Dans ce contexte, la puce « Jalapeño » est conçue pour être très adaptable. Elle est en mesure de prendre en charge tous les grands modèles de langages. On apprend par ailleurs que les premiers échantillons produits par Broadcom exécutent déjà des charges de travail d'apprentissage automatique comme GPT-5.3-Codex-Spark, et ce, avec des performances qui correspondent déjà aux objectifs ciblés.
Reste qu'Open AI ne communique pour l'instant rien de très concret sur le plan technique. On ignore quelles sont les spécifications de cette nouvelle puce. Cela dit, en zoomant sur la photo publiée par la firme sur X, on peut voir le processeur et y distinguer huit emplacements HBM, répartis de part et d'autre d'un Compute die.
Attendue pour un déploiement fin 2026, « Jalapeño » devrait accompagner Open AI plusieurs années, en trouvant sa place au sein de plusieurs générations de plateformes. La conception de cette puce s'inscrit d'ailleurs dans un effort consenti assez largement par d'autres acteurs de l'industrie pour s'équiper de puces IA « maison ». Google est ainsi d'ores déjà équipé de solutions bien à lui, tandis qu'Anthropic explore lui aussi la création de puces personnalisées.