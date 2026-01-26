Pour accompagner les développeurs, Microsoft met à leur disposition un kit de développement complet. Celui-ci comprend une intégration PyTorch, un compilateur Triton, une bibliothèque de kernels optimisés, un accès au langage de programmation bas niveau du Maia, ainsi qu'un simulateur et un calculateur de coûts. L'approche vertically integrated (silicium, modèles et applications pensés ensemble) permet à Microsoft d'affiner chaque maillon de la chaîne, de la puce jusqu'aux applications finales. Un avantage sur lequel l'entreprise entend bien capitaliser, face à une concurrence de plus en plus féroce.