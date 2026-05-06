Les contours du tout premier smartphone d’OpenAI commencent à se dessiner. Et les ambitions de l’entreprise sont gigantesques.
Il y a un an, OpenAI mettait la main sur io, start-up fondée par Jony Ive, le célèbre designer de l’iPhone. Une opération qui devrait se matérialiser avec plusieurs appareils innovants, totalement conçus pour mettre l’intelligence artificielle (IA) en avant. Parmi eux, un smartphone dont le production devrait débuter au premier trimestre 2027, révèle Ming-Chi Kuo. Et le célèbre analyste dévoile d’autres informations cruciales sur le futur concurrent d’Apple.
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Une architecture à double NPU pour l’IA
Notamment sur ses processeurs : OpenAI aurait choisi MediaTek comme fournisseur principal, avec une version personnalisée du Dimensity 9600, une puce haut de gamme dont le lancement est prévu à l’automne 2026. Elle est gravée sur le nœud N2P de TSMC, l’une des technologies de fabrication les plus avancées du moment. Ce choix positionnera d’emblée l’appareil dans le segment premium.
Mais c’est la partie photo et vision qui constituerait le véritable argument différenciant. Le processeur d’image du smartphone bénéficierait d’une chaîne de traitement HDR améliorée, conçue pour affiner ce que l’IA perçoit à travers l’objectif. Concrètement, la caméra sera capable d’analyser l’environnement en temps réel.
Pour faire tourner tout cela, l’appareil embarquerait une architecture à double NPU, soit deux processeurs dédiés à l’IA fonctionnant en parallèle, l’un pour les tâches visuelles, l’autre pour le langage. Le tout serait épaulé par de la mémoire LPDDR6 et du stockage UFS 5.0, parmi les plus rapides disponibles, afin d’éviter tout goulot d’étranglement lors des opérations les plus exigeantes.
La folie des grandeurs ?
« Si le développement se poursuit comme prévu, les livraisons cumulées pour 2027-2028 pourraient atteindre environ 30 millions d'unités », avance Ming-Chi Kuo. Cela placerait le smartphone d’OpenAI au niveau des meilleures ventes de Samsung, comme le Galaxy S24, dont les expéditions sur la même période étaient du même ordre de grandeur.
La start-up semble clairement miser sur une adoption grand public massive dès le départ, un pari extrêmement audacieux dans un marché dominé par de véritables cadors.
En parallèle, OpenAI travaillerait sur d’autres produits boostés à l’IA, comme des petits écouteurs surnommés « sweetpea » en interne, ainsi qu’une enceinte connectée. Et si le hardware grand public lui permettait de réellement se différencier de la concurrence, alors qu’Anthropic et Google gagnent du terrain sur le domaine de l’entreprise ?
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