Il y a un an, OpenAI mettait la main sur io, start-up fondée par Jony Ive, le célèbre designer de l’iPhone. Une opération qui devrait se matérialiser avec plusieurs appareils innovants, totalement conçus pour mettre l’intelligence artificielle (IA) en avant. Parmi eux, un smartphone dont le production devrait débuter au premier trimestre 2027, révèle Ming-Chi Kuo. Et le célèbre analyste dévoile d’autres informations cruciales sur le futur concurrent d’Apple.