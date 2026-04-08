Votre smartphone va-t-il enfin dépasser les performances de votre PC de bureau ? MediaTek entend bien offrir de très grosses performances sur sa prochaine puce. Mais à quel prix, et pendant combien de temps ?
Des informations circulant sur Weibo laissent entendre que MediaTek prépare une variante "Pro" de son prochain Dimensity 9600, qui viendrait s'ajouter à une gamme que le fabricant taïwanais semblait jusqu'ici vouloir limiter à un seul modèle. Ces informations, relayées par le tipster Digital Chat Station, sont à prendre avec précaution : leur niveau de corroboration reste faible et leur fiabilité est jugée modérée.
Une cadence maximale à 5 GHz
Selon cette source, le Dimensity 9600 Pro viserait une fréquence maximale de 5,00 GHz, accompagnée d'une nouvelle architecture CPU. Le chip reposerait sur deux cœurs haute performance, contre un seul pour le Dimensity 9500, dans une configuration globale de type "2 + 3 + 3", une première pour MediaTek. L'objectif affiché serait d'atteindre des niveaux de performance comparables à ceux des processeurs de bureau, aussi bien en charge monocœur qu'en charge multicœur.
Le positionnement semble clairement orienté vers une réponse au Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro de Qualcomm, qui occupe actuellement le haut du marché des puces pour smartphones Android.
Surchauffe en vue ?
Le problème central soulevé par cette fuite concerne la gestion thermique. Malgré le passage au procédé de fabrication 2 nm de TSMC, la technologie N2P, le Dimensity 9600 Pro offrirait des performances incroyables, mais ne serait pas endurant. En conditions réelles, le processeur serait contraint de redescendre à une plage de 4,00 à 4,20 GHz pour éviter une surchauffe.
Les smartphones disposent de solutions de refroidissement limitées par définition : chambre à vapeur, parfois couplée à du refroidissement liquide ou à un ventilateur actif pour les appareils les plus ambitieux. Ces dispositifs ne seraient toutefois pas suffisants pour contenir les températures générées par cette configuration.
Un autre facteur joue potentiellement contre MediaTek : contrairement à Qualcomm, qui développe ses propres cœurs CPU (architecture Oryon), MediaTek s'appuie sur les designs standards d'ARM. Ces cœurs sont généralement considérés comme moins efficaces sur le plan énergétique, ce qui peut accélérer l'apparition du throttling thermique.
La gravure en 2 nm comme seule solution
La gravure en 2 nm pourrait néanmoins offrir une marge de manœuvre thermique supplémentaire par rapport aux générations précédentes. C'est en tout cas l'un des éléments sur lesquels MediaTek semble compter pour rendre viable cette montée en fréquence.
Par ailleurs, une version standard du Dimensity 9600, avec des fréquences moins élevées, serait également au programme. Les détails sur ce modèle devraient être communiqués dans les prochains mois.