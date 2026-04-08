Des informations circulant sur Weibo laissent entendre que MediaTek prépare une variante "Pro" de son prochain Dimensity 9600, qui viendrait s'ajouter à une gamme que le fabricant taïwanais semblait jusqu'ici vouloir limiter à un seul modèle. Ces informations, relayées par le tipster Digital Chat Station, sont à prendre avec précaution : leur niveau de corroboration reste faible et leur fiabilité est jugée modérée.