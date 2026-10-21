Voilà une information qui devait corroborer ce que le public sait aujourd'hui : les géants de l'IA sont des gouffres à cash. En effet, le Wall Street Journal a pu mettre la main sur le brouillon du prospectus de l'introduction en bourse d'Anthropic. Et parmi les chiffres qui s'y retrouvent, celui d'une perte faramineuse en 2026.

Le document en question affiche ainsi que la firme de Dario Amodei a enregistré, dans sa comptabilité, une perte de 80 milliards de dollars pour le seul premier semestre 2026. C'est infiniment plus que pour la même période l'an dernier, où la société concédait des pertes de l'ordre de 13 milliards de dollars.