C'est le gros titre de la journée. Un nouveau document montre qu'Anthropic aurait enregistré 80 milliards de dollars de pertes cette année. Mais en grande majorité, il ne s'agit que de pertes « sur le papier ».
Le gros événement mondial de la finance en cette fin d'année, ce sera évidemment l'entrée en Bourse d'Anthropic, le papa du chatbot Claude. Mais si le géant s'attend à un succès monstre de l'opération, avec à la clé notamment une valorisation qui pourrait monter à près de 2 000 milliards de dollars, les investisseurs craignent aussi les dépenses gigantesques des start-ups IA. Dont les pertes peuvent être importantes, même s'il faut bien comprendre ce que l'on lit, à l'instar du dossier Anthropic aujourd'hui !
Un document d'Anthropic montre une perte nette de 80 milliards de dollars en 2026
Voilà une information qui devait corroborer ce que le public sait aujourd'hui : les géants de l'IA sont des gouffres à cash. En effet, le Wall Street Journal a pu mettre la main sur le brouillon du prospectus de l'introduction en bourse d'Anthropic. Et parmi les chiffres qui s'y retrouvent, celui d'une perte faramineuse en 2026.
Le document en question affiche ainsi que la firme de Dario Amodei a enregistré, dans sa comptabilité, une perte de 80 milliards de dollars pour le seul premier semestre 2026. C'est infiniment plus que pour la même période l'an dernier, où la société concédait des pertes de l'ordre de 13 milliards de dollars.
Un chiffre trompeur, issu d'obligations convertibles en actions
Sauf que, sauf que, l'immense majorité de cette somme est en fait issue d'un jeu comptable. Plus exactement, 72 milliards de dollars sont ici le produit d'une réévaluation des instruments convertibles à travers lesquels Anthropic a levé précédemment des fonds, et qui ont été acquis par les investisseurs.
Si le terme « d'instruments convertibles » vous paraît alambiqué, sachez qu'il s'agit en majorité d'obligations convertibles en action. Anthropic avait précédemment effectué une partie de ses levées de fonds via des obligations émises au moment où sa valorisation était plus faible. Si ces obligations sont transformées en actions, elles suivront la trajectoire du cours (et donc de la valorisation d'Anthropic) sur l'année 2026, passée d'environ 380 milliards de dollars en début d'année à potentiellement 2 000 milliards de dollars, quand l'IPO aura lieu. Ces actions vaudront ainsi beaucoup plus, mais sur le marché ; et c'est cette augmentation importante qui est prise en compte dans la comptabilité du groupe, sans pour autant contraindre Anthropic à sortir un quelconque argent supplémentaire.