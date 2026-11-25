Le Groupement Mousquetaires, qui fédère Intermarché, Netto ou Bricomarché, va déployer l'IA d'Anthropic, Claude, à partir du mois de janvier 2027. Avec une première salve de 500 magasins, avec Amazon Web Services en coulisses.
Ce mercredi 25 novembre, le Groupement Mousquetaires a officialisé un partenariat avec Anthropic pour déployer son chatbot Claude dans l'ensemble de ses activités. Une première phrase concernera 500 magasins et 300 collaborateurs des fonctions support à partir de janvier prochain, avant une extension progressive à tout le groupe. L'assistant, fourni via la plateforme du géant Amazon Web Services (AWS) doit devenir un levier de performance pour les enseignes Intermarché, Bricomarché et Netto.
500 magasins et 300 salariés pour commencer, Claude arrive chez les Mousquetaires
Le coup d'envoi a été fixé à janvier 2027, donc quasiment demain. D'abord, ce sont 500 points de vente et 300 collaborateurs des fonctions support qui auront accès à Claude, le temps d'identifier les usages qui tiennent vraiment la route, métier par métier. Un premier cercle encore modeste pour un groupement qui réunit plus de 3 100 chefs d'entreprise indépendants, plus de 4 300 magasins et 160 000 salariés entre la France, la Belgique, la Pologne et le Portugal, certes. De la logistique au juridique, en passant par les achats et l'informatique, aucun métier n'est censé être « épargné », pas même dans les quelque 60 usines agroalimentaires du groupe.
Mais il n'est pas question pour autant de jouer les apprentis sorciers. Stéphane Sinopoli, adhérent Intermarché chargé de la monétisation de la data, réclame des cas d'usage déployés « de manière rapide et ROIste », et glisse au passage une formule qui sonne un peu comme un pique. « Contrairement à d'autres, notre priorité restera la performance de nos points de vente », dit-il. Cette prudence est parfaitement compréhensible. L'an dernier, Anthropic avait confié la gestion d'une petite boutique à Claude, et l'expérience s'était soldée par des pertes, comme le racontions sur Clubic.
Les Mousquetaires veulent être pionniers de l'IA dans la distribution
Pour l'infrastructure, les Mousquetaires s'en remettent à Amazon Bedrock, la plateforme d'AWS qui donne accès aux principaux modèles d'IA générative, dont Claude, dans un environnement sécurisé. Amazon et Anthropic ont d'ailleurs des intérêts bien imbriqués. Après 8 milliards de dollars déjà investis, le groupe de Seattle a promis en avril jusqu'à 25 milliards supplémentaires à l'éditeur de Claude. Chez Anthropic, Thomas Remy, qui dirige notamment la France, plaide pour une IA « fiable, responsable », capable de « renforcer les capacités des équipes ». Il promet de travailler aux côtés de celles des Mousquetaires pour que Claude devienne, au quotidien, « une ressource utile et fiable ».
Ce choix tranche en tout cas avec celui d'autres grands acteurs français et européens, qui privilégient des solutions dites « souveraines ». La Caisse des Dépôts a ainsi retenu Mistral AI pour équiper ses agents, tandis que la branche numérique de Schwarz, maison mère de Lidl, prépare avec le français Bull une offre d'infrastructures d'IA sous contrôle européen.
Chez les Mousquetaires, on revendique plutôt une longueur d'avance. « Avec Anthropic et AWS, nous faisons le choix d'être pionniers dans le déploiement de l'IA à grande échelle dans la distribution française », affirme Jean-Philippe Sassi, adhérent Intermarché et responsable de la DSI du groupe. Reste le volet humain, sans doute le plus délicat. Le groupement s'engage à accompagner ses salariés dans l'évolution de leurs métiers, et c'est aussi sur ce terrain que le projet sera jugé.