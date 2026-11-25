Le coup d'envoi a été fixé à janvier 2027, donc quasiment demain. D'abord, ce sont 500 points de vente et 300 collaborateurs des fonctions support qui auront accès à Claude, le temps d'identifier les usages qui tiennent vraiment la route, métier par métier. Un premier cercle encore modeste pour un groupement qui réunit plus de 3 100 chefs d'entreprise indépendants, plus de 4 300 magasins et 160 000 salariés entre la France, la Belgique, la Pologne et le Portugal, certes. De la logistique au juridique, en passant par les achats et l'informatique, aucun métier n'est censé être « épargné », pas même dans les quelque 60 usines agroalimentaires du groupe.