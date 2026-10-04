Accenture, Bain, Capgemini, Commonwealth Bank of Australia, Deloitte, McKinsey, Morgan Stanley et Novo Nordisk ont envoyé les premiers ingénieurs de la Claude Frontier Academy, annoncée le 2 octobre. Capgemini est le seul groupe français de la liste. Les cohortes suivent pour l’instant la formation aux États-Unis et à Londres. Anthropic a calqué son cursus sur celui des médecins, qui apprennent auprès de praticiens et passent une évaluation avant d’exercer seuls. Chaque entreprise désigne ses meilleurs ingénieurs, et chacun arrive avec un projet Claude à piloter une fois rentré chez son employeur.

Anthropic exige de solides bases en développement logiciel, ainsi qu’une expérience pratique des grands modèles de langage et de l’accompagnement d’autres entreprises vers l’IA. En revanche, aucune expérience préalable avec les agents d’IA n’est requise. La formation démarre par quatre jours en présentiel, encadrés par des ingénieurs et des formateurs agréés d’Anthropic. Pendant ces quatre jours, les participants simulent un déploiement complet en entreprise, analyse de sécurité comprise, puis passent un examen pratique noté sur un scénario inédit.

Ceux qui le réussissent obtiennent le badge « Claude Resident Engineer » et commencent une résidence de douze semaines dans leur entreprise. Ils y pilotent un cas d’usage réel, avec l’appui des ingénieurs d’Anthropic et des autres membres de leur promotion. Au bout de ces trois mois, les ingénieurs repassent une évaluation, et les lauréats reçoivent le badge « Claude Frontier Deployed Engineer ».

« Une petite équipe de personnes très autonomes, avec les bonnes compétences, un accès à Claude et une connaissance fine du fonctionnement de leur entreprise, peut transformer une entreprise entière », estime Steve Corfield, directeur mondial du développement commercial et des partenariats chez Anthropic. « Le plus difficile est de constituer ce vivier de talents », ajoute-t-il.