Claude connaît une panne ce vendredi 13 novembre, avec des erreurs d'authentification et des conversations bloquées remontées par les utilisateurs. Anthropic confirme qu'il y a bien un souci.
En parallèle de celle de Microsoft 365, qui s'éternise, la panne du robot conversationnel Claude complique un peu plus ce vendredi 13 novembre décidément maudit. Les utilisateurs de l'IA d'Anthropic peuvent parfois attendre une réponse qui ne viendra pas. Sur l'interface, des messages d'erreur en anglais et parfois en français signalent une authentification impossible ou un service temporairement indisponible, tandis que certaines conversations restent figées sur « Réflexion en cours ». L'entreprise américaine a confirmé des difficultés touchant notamment Claude.ai et Claude Code, sans que tous ses services soient affectés de la même manière.
Claude en panne, plusieurs services touchés par les perturbations
Sur sa page officielle de suivi, Anthropic a signalé l'incident à 10h58, heure française, ce vendredi 13 novembre. L'entreprise indique enquêter sur des problèmes d'authentification touchant Claude.ai et Claude Code. Des messages comme « Temporarily unable to authenticate » ou « Service temporarily unavailable » peuvent alors s'afficher. En français, certains ont peut-être croisé le message suivant : « Nous rencontrons des difficultés techniques. Certaines fonctionnalités peuvent être temporairement indisponibles. »
Selon le tableau de bord d'Anthropic, Claude.ai connaît bien actuellement une panne majeure, tandis que Claude Code et Claude Console subissent des interruptions partielles. Claude Cowork affiche des performances dégradées, mais l'API Claude reste annoncée opérationnelle. Quelques heures auparavant, l'entreprise californienne avait confirmé des perturbations avec le connecteur Microsoft 365, en raison des problèmes chez Microsoft. Aucun délai de rétablissement n'a encore été communiqué pour la panne d'authentification.