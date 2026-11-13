En parallèle de celle de Microsoft 365, qui s'éternise, la panne du robot conversationnel Claude complique un peu plus ce vendredi 13 novembre décidément maudit. Les utilisateurs de l'IA d'Anthropic peuvent parfois attendre une réponse qui ne viendra pas. Sur l'interface, des messages d'erreur en anglais et parfois en français signalent une authentification impossible ou un service temporairement indisponible, tandis que certaines conversations restent figées sur « Réflexion en cours ». L'entreprise américaine a confirmé des difficultés touchant notamment Claude.ai et Claude Code, sans que tous ses services soient affectés de la même manière.