Les premiers avertissements concernant l’utilisation de données personnelles par Claude Code remontent pourtant au printemps. Dès le 19 avril 2026, un développeur signalait en effet sur GitHub que l’assistant réutilisait des informations présentes dans son contexte pour générer du contenu. D’autres utilisateurs avaient ensuite constaté que leur adresse mail était systématiquement communiquée au modèle, sans possibilité de désactiver cette fonctionnalité.

Pour contenir les risques de nouvelles divulgations, Anthropic a donc déployé une première protection dans la version 2.1.317 de Claude Code, publiée le 3 novembre. Baptisé « cc-plugin-privacy » et activé par défaut, ce module cherche à intercepter les commandes susceptibles de transmettre l’adresse personnelle de l’utilisateur à un service extérieur.

Mais moins d’une semaine plus tard, deux nouveaux témoignages sont venus jeter de l’huile sur le feu. Le premier, publié le 5 novembre, accusait Claude Code d’avoir transmis son adresse personnelle à plusieurs sites Internet et affirmait recevoir désormais des dizaines de courriels frauduleux chaque jour. Le second, daté du 9 novembre, remettait en question l’efficacité de la protection. Son auteur avait constaté qu’une commande contenant son adresse mail dans un en-tête User-Agent pouvait être exécutée malgré l’activation du module. L’essai visait une adresse locale et n’a entraîné aucune transmission vers Internet, mais le filtre n’avait pas bloqué la commande.

Entre ces deux signalements, Anthropic a fini par sortir du bois par la voix de Lydia Hallie, membre de l’équipe Claude Code, qui a reconnu sur Hacker News que l’ajout automatique des adresses mail au contexte du modèle avait rendu ces divulgations possibles. Elle a présenté ses excuses pour ce problème qui aurait dû être détecté plus tôt, admis les limites du premier correctif et annoncé qu’Anthropic allait s’attaquer directement à la cause des divulgations en supprimant l’adresse mail du contexte fourni au modèle. Claude Code ne pourrait alors plus récupérer automatiquement cette information pour l’intégrer à ses requêtes.

Anthropic n'a cependant pas encore confirmé le déploiement de cette modification : la dernière version du logiciel, estampillée 2.1.322 et publiée le 10 novembre, n’en fait aucune mention dans son journal des changements.