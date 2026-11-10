L’assistant de programmation d’Anthropic a transmis des adresses mail personnelles à des services externes, sans l’autorisation des utilisateurs concernés. Alertée depuis plusieurs mois sur l’utilisation de ces données, l’entreprise a reconnu le problème et commencé à déployer des correctifs.
Neuf requêtes envoyées au site de la Securities and Exchange Commission (SEC), le régulateur américain des marchés financiers, et un détail qui n’aurait jamais dû s’y trouver : l’adresse mail personnelle du développeur à l’origine des recherches. Ce dernier n’avait pourtant jamais demandé à Claude Code de la communiquer. L’assistant disposait même d’instructions lui interdisant explicitement de transmettre cette information à un service tiers. Il l’a fait malgré tout, comme le rapporte Cyberattaque.org, qui s’appuie sur les historiques publiés fin octobre sur le dépôt GitHub officiel du logiciel. Et ce développeur est loin d’être le seul concerné.
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Une adresse personnelle transformée en coordonnées de contact
Pour comprendre comment Claude Code en est arrivé là, il faut revenir sur une fonctionnalité développée par Anthropic pour faciliter l’attribution du code. Lorsqu’il génère un fichier, l’assistant peut y insérer des commentaires précisant l’identité de son auteur, à l’aide d’une mention « @author ». Comme il lui arrivait d’inventer des noms, Anthropic avait décidé de lui communiquer automatiquement l’adresse mail associée au compte connecté. Cette information, intégrée au contexte du modèle sous une rubrique « userEmail », lui restait accessible pendant toutes ses autres tâches.
Or, Claude Code peut aussi exécuter des commandes, télécharger des fichiers et consulter des ressources sur Internet. Quand un site exige des logiciels automatisés qu’ils fournissent une adresse de contact, l'assistant peut alors reprendre celle de son utilisateur, sans solliciter son accord. L’information se retrouve dans l’en-tête HTTP « User-Agent » des requêtes exécutées avec l’outil curl, normalement destiné à identifier le programme à l’origine d'une connexion. Elle est ainsi transmise au serveur distant, qui peut en conserver une trace dans ses journaux techniques.
Les historiques publiés sur GitHub montrent que ces divulgations se sont répétées. Fin octobre, un développeur a ainsi rapporté avoir retrouvé quinze transmissions de son adresse personnelle dans quatre projets différents, entre août et octobre 2026. Les requêtes visaient notamment des services américains de données financières et statistiques, dont le Bureau of Labor Statistics, l’organisme chargé des statistiques du travail. Au cours d'une même opération, Claude Code aurait communiqué six fois cette information sans jamais en avertir son utilisateur.
Des alertes dès avril, une correction toujours attendue
Les premiers avertissements concernant l’utilisation de données personnelles par Claude Code remontent pourtant au printemps. Dès le 19 avril 2026, un développeur signalait en effet sur GitHub que l’assistant réutilisait des informations présentes dans son contexte pour générer du contenu. D’autres utilisateurs avaient ensuite constaté que leur adresse mail était systématiquement communiquée au modèle, sans possibilité de désactiver cette fonctionnalité.
Pour contenir les risques de nouvelles divulgations, Anthropic a donc déployé une première protection dans la version 2.1.317 de Claude Code, publiée le 3 novembre. Baptisé « cc-plugin-privacy » et activé par défaut, ce module cherche à intercepter les commandes susceptibles de transmettre l’adresse personnelle de l’utilisateur à un service extérieur.
Mais moins d’une semaine plus tard, deux nouveaux témoignages sont venus jeter de l’huile sur le feu. Le premier, publié le 5 novembre, accusait Claude Code d’avoir transmis son adresse personnelle à plusieurs sites Internet et affirmait recevoir désormais des dizaines de courriels frauduleux chaque jour. Le second, daté du 9 novembre, remettait en question l’efficacité de la protection. Son auteur avait constaté qu’une commande contenant son adresse mail dans un en-tête User-Agent pouvait être exécutée malgré l’activation du module. L’essai visait une adresse locale et n’a entraîné aucune transmission vers Internet, mais le filtre n’avait pas bloqué la commande.
Entre ces deux signalements, Anthropic a fini par sortir du bois par la voix de Lydia Hallie, membre de l’équipe Claude Code, qui a reconnu sur Hacker News que l’ajout automatique des adresses mail au contexte du modèle avait rendu ces divulgations possibles. Elle a présenté ses excuses pour ce problème qui aurait dû être détecté plus tôt, admis les limites du premier correctif et annoncé qu’Anthropic allait s’attaquer directement à la cause des divulgations en supprimant l’adresse mail du contexte fourni au modèle. Claude Code ne pourrait alors plus récupérer automatiquement cette information pour l’intégrer à ses requêtes.
Anthropic n'a cependant pas encore confirmé le déploiement de cette modification : la dernière version du logiciel, estampillée 2.1.322 et publiée le 10 novembre, n’en fait aucune mention dans son journal des changements.