Quand un utilisateur de Claude clique sur le bouton "partager", l'outil génère une adresse publique, laquelle peut être consultée par toute personne qui la reçoit. En revanche, Claude ne génère pas d'instruction "noindex". Ce petit bout de code, placé dans l'entête d'une page web, demande aux moteurs de recherche de ne pas l'ajouter à leurs résultats. Sans cette balise, dès qu'un lien circule sur un forum ou un réseau social, ou qu'il est publié par erreur sur un espace visible, les robots de Google peuvent l'explorer et l'indexer. Une conversation professionnelle rendue publique peut ainsi exposer des données confidentielles ou des éléments de propriété intellectuelle.

Le mécanisme rappelle un incident déjà rencontré par ChatGPT l'an dernier, quand des liens partagés s'étaient, eux aussi, retrouvés dans les résultats de recherche. Nous rappelions récemment les réglages à vérifier avant de confier des documents sensibles à ChatGPT, notamment la gestion de ses liens partagés, une précaution qui vaut désormais aussi pour Claude.