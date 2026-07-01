Claude Code insère dans chaque session une ligne transmise au modèle : "Today's date is 2026-06-30". Deux éléments de cette phrase peuvent être modifiés discrètement, sans notification d'aucune sorte.

Le premier concerne le format de la date. Si le fuseau horaire système est Asia/Shanghai ou Asia/Urumqi, le tiret bascule vers le slash : 2026/06/30. Le second porte sur l'apostrophe du mot "Today's". Selon le type de proxy détecté, elle est remplacée par l'un de ces trois caractères Unicode distincts - \u2019, \u02BC ou \u02B9 - correspondant respectivement à un domaine chinois connu, un lab d'IA chinois, ou les deux simultanément. Ces variantes sont indiscernables visuellement dans la grande majorité des polices de caractères, mais parfaitement lisibles côté serveur.

Du côté des labs, Deepseek, Moonshot, Zhipu, Baichuan, Dashscope sont en ligne de mire avec en prime les domaines baidu.com, alibaba-inc.com, bytedance.net. Dans cette liste, stockée dans le binaire via un double encodage (XOR clé 91 et base64), on retrouve aussi plusieurs revendeurs non officiels de l'API comme anyrouter.top ou claude-code-hub.app. L'objectif est d'empêcher son extraction par une simple analyse de chaînes de caractères dans le binaire.