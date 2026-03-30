Il était temps. Oren Yomtov, chercheur chez Koi Security, a rendu publics ses travaux le 26 mars dernier. Il avait découvert, en décembre 2025, que l'extension Chrome de Claude acceptait les instructions de n'importe quel sous-domaine en *.claude.ai, sans distinction. Visite d'une page piégée, aucune demande d'autorisation, aucun clic : Claude exécutait les commandes de l'attaquant comme si elles venaient de vous. Vos tokens Gmail, votre historique Google Drive, vos conversations avec l'IA, vos mails sortants, bref, tout était accessible.

Le chercheur a démontré deux failles enchaînées. Anthropic recourt à Arkose Labs pour ses vérifications CAPTCHA, et les composants de ce prestataire tournent sur a-cdn.claude.ai, un sous-domaine propriétaire d'Anthropic.

L'extension leur accordait les mêmes droits de messagerie qu'à claude.ai lui-même. Oren Yomtov a ensuite remonté les numéros de version dans les URL du CDN d'Arkose Labs, par force brute, jusqu'à trouver une version ancienne encore active. Celle-là présentait une faille XSS basée sur le DOM qui acceptait des données de n'importe quelle page sans vérifier l'expéditeur, puis restituait ces données en HTML brut via dangerouslySetInnerHTML. Un attaquant intégrait le composant vulnérable dans une iframe invisible, envoyait sa charge via postMessage, et le script injecté déclenchait la commande dans l'extension. La victime ne voyait rien. Comme toujours.