Depuis sa fondation en 2021, Anthropic a bâti sa réputation sur la sécurité et la responsabilité, en opposition à sa grande rivale OpenAI. Mais ses principes se heurtent évidemment à la réalité du marché. À l’approche de sa très attendue entrée en Bourse, l’entreprise a toujours plus besoin de puissance de calcul, au risque de reléguer ses beaux principes au second plan.