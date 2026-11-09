L’intelligence artificielle (IA) offre un second souffle à l’exploitation de gaz en s’imposant comme une solution privilégiée pour alimenter les data centers. Et Anthropic a visiblement opté pour cette solution qui pose très clairement question.
Depuis sa fondation en 2021, Anthropic a bâti sa réputation sur la sécurité et la responsabilité, en opposition à sa grande rivale OpenAI. Mais ses principes se heurtent évidemment à la réalité du marché. À l’approche de sa très attendue entrée en Bourse, l’entreprise a toujours plus besoin de puissance de calcul, au risque de reléguer ses beaux principes au second plan.
Un montage peu commun
Car d’après le Financial Times, Anthropic a passé, fin septembre, un accord à hauteur de 3,4 milliards de dollars avec OnePWR Solutions, un fournisseur basé au Texas, portant sur 1,7 gigawatt de générateurs à gaz de forte puissance. Il s’agirait du plus gros achat de ce type jamais connu pour un laboratoire d’IA.
D’autant que le montage du deal est très particulier. Il y a deux ans, OnePWR a commandé des générateurs au constructeur Caterpillar, mais avait besoin de financements pour mener l’opération à son terme. Anthropic, plutôt que de devenir cliente, a finalement préféré reprendre directement ces commandes à son compte. L’accord inclut, en outre, les compétences d’ingénierie et de construction nécessaires pour installer les dispositifs.
L’ambition de la société est claire : alors que l’accès à l’électricité est devenu un enjeu crucial pour l’IA, la demande de turbines et de générateurs explose. Leurs délais de fabrication se comptent désormais en années. Posséder sa propre infrastructure permet de contourner ces obstacles.
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Les géants de la tech foncent sur le gaz
Même son de cloche du côté de SpaceXAI a acheté plus tôt cette année des turbines mobiles à gaz pour 2 milliards de dollars. De son côté, Alphabet a mis la main, fin 2025, sur le fournisseur Intersect. Qu’il s’agisse de nucléaire ou de gaz, toutes cherchent à sécuriser leur propre électricité, et à aller vite, quitte à mettre au placard leurs objectifs environnementaux.
Car le recours au gaz est loin d’être anodin. Son principal composant, le méthane, a un pouvoir de réchauffement supérieur à celui du CO2 sur 20 ans. Selon l’Agence internationale de l’énergie, ce gaz à effet de serre est responsable d’environ 30 % du réchauffement depuis la révolution industrielle.
À cela s’ajoutent des polluants comme les oxydes d’azote et les particules fines, qui peuvent pénétrer profondément dans les poumons. À Memphis, les turbines à gaz de SpaceXAI font d’ailleurs l’objet d’une plainte menée par plusieurs ONG, qui l’accusent de dégrader la qualité de l’air.