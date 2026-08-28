L’offre d’emploi a été repérée par Bloomberg sur Greenhouse, la plateforme de recrutement utilisée par SpaceX. Le poste, décrit comme centré sur le « trading physique et financier de gaz naturel », sera basé à Cape Canaveral, en Floride, ou à Starbase, au Texas. Il devrait consister à acheter et faire livrer du gaz, puis à verrouiller les prix à l’avance via des contrats pour se protéger d’une flambée du marché.