Bientôt la fin d’un monument du spatial ? Elon Musk a partagé le calendrier le plus clair jamais évoqué sur la retraite du Falcon 9. Une fois Starship fiable à haute cadence, la fusée réutilisable tirera sa révérence.
Comme à son habitude, le premier billionnaire de l’Histoire a répondu, ce 22 août, à un tweet sur son réseau social. Et celui-ci contenait une information cruciale : quand la mégafusée Starship sera capable de voler « plusieurs fois par semaine », il sera alors temps « de réduire progressivement les activités liées au Falcon ». En d’autres termes, l’emblématique lanceur de SpaceX sera envoyé à la retraite. Et en coulisses, l’entreprise s’y prépare déjà.
Starship devrait bientôt monter en cadence
Fin juillet, Bloomberg révélait en effet que l’entreprise a cessé de réserver de nouveaux lancements pour le Falcon 9 au-delà de 2028. De même, elle aurait mis fin à la production de certaines pièces destinées au second étage, sacrifié à chaque vol contrairement au booster.
Car Starship, qui jouira d’une capacité de charge utile nettement supérieure, continue de faire ses preuves. Son second étage a réussi son amerrissage lors de son 13e vol test, le 24 juillet dernier. Une étape clé, puisqu’Elon Musk considérait le bouclier thermique comme le principal obstacle à surmonter. Le prochain essai commence déjà à se dessiner, et s’annonce déjà déterminant.
SpaceX prévoit la première mise en orbite complète de Starship et surtout, la toute première tentative de capture du second étage par les immenses bras mécaniques de la tour de lancement. Plus fou encore, un doublé avec le booster n’est pas exclu.
À terme, SpaceX vise plus de 30 lancements de Starship par jour, soit environ 10 000 annuels. Un objectif qui colle à la volonté affichée par l’administration Trump d’accélérer la cadence spatiale américaine. Il se frotte, malgré tout, à d’importants obstacles techniques pour l’instant.
La fusée de tous les records (jusqu’à présent)
De son côté, le Falcon 9 a explosé de nombreux records. La fusée a décollé près de 700 fois à ce jour, et pourrait franchir la barre symbolique des 1 000 lancements dans les prochaines années. De même, elle vise entre 140 et 145 vols sur la seule année 2026, après un record de 165 l’année dernière. La présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, a d’ailleurs annoncé que ce rythme allait ralentir à mesure que Starship monte en puissance.
Quoi qu’il en soit, Falcon 9 restera à jamais le premier lanceur orbital à avoir atterri puis revolé avec son premier étage. Seul le Soyouz russe, en service depuis 1957, compte davantage de missions à son actif.
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.