De son côté, le Falcon 9 a explosé de nombreux records. La fusée a décollé près de 700 fois à ce jour, et pourrait franchir la barre symbolique des 1 000 lancements dans les prochaines années. De même, elle vise entre 140 et 145 vols sur la seule année 2026, après un record de 165 l’année dernière. La présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, a d’ailleurs annoncé que ce rythme allait ralentir à mesure que Starship monte en puissance.