Starship n'a plus le droit de voler au rythme d'un simple prototype. Lors des résultats trimestriels de SpaceX, Elon Musk a annoncé un 14e essai avant la fin août 2026, à peine plus d'un mois après le précédent, puis au moins un lancement quotidien à l'été 2027. Pour s'en approcher, le prochain vol devra surtout montrer que l'étage supérieur du lanceur, le vaisseau en lui-même, peut revenir intact là où il est parti.

Le vaisseau doit revenir dans les bras de sa tour

Sous réserve du feu vert de la FAA (Federal Aviation Administration), Flight 14 décollerait de Starbase, au Texas, puis placerait pour la première fois des satellites Starlink V3 sur une orbite opérationnelle. Environ 90 minutes plus tard, l'étage supérieur Ship, haut de 52 mètres, reviendrait vers son pas de tir pour être saisi par les bras mécaniques de la tour. Super Heavy finirait dans le golfe du Mexique, avant qu'un futur vol tente de récupérer les deux étages au même endroit.