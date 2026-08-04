L’accord est sur le point d’être officialisé : SpaceX va s’offrir 53 000 hectares de marais en Louisiane pour y bâtir son prochain grand site de lancement. Et ce n’est que le début.
On le sait, SpaceX ambitionne de faire voler Starship à un rythme industriel inégalé, avec un objectif de plusieurs milliers de lancements par an. Mais un tel volume est tout simplement hors de portée pour Starbase seule, même une fois ses pas de tir multipliés.
L’entreprise explore donc activement de nouveaux sites, aux États-Unis comme à l’étranger, pour soutenir cette cadence. Et si la piste de la Louisiane circulait depuis des mois, elle devrait se concrétiser prochainement, d’après le très bien renseigné Ars Technica.
Plusieurs avantages
Le site retenu s’appelle Pecan Island. Il s'agit d'une bande de marais nichée au sud de l’État, à l’ouest de la Nouvelle-Orléans. SpaceX devrait acquérir 52 600 hectares dans la zone, une surface colossale comparable à celle d’une grande agglomération française. À noter que ce terrain provient d'un règlement judiciaire qui a mis fin à plusieurs dizaines de poursuites visant ExxonMobil, accusée d’avoir provoqué pollution et érosion des terres côtières dans la zone.
Plus tôt cette année, la Louisiane a voté un paquet d’incitations fiscales et de protections de responsabilité justement destiné à séduire les entreprises aérospatiales. Car sa position, orientée vers le sud, offre un accès direct aux orbites polaires, particulièrement recherchées pour la future constellation de data centers orbitaux de SpaceX.
La zone est également reliée par voie navigable au complexe industriel texan de l’entreprise, de quoi faciliter le transport de matériel entre les deux sites. Enfin, et non des moindres, Pecan Island se trouve à quelques dizaines de kilomètres du Henry Hub, l’un des carrefours gaziers les plus interconnectés au monde, un atout de taille pour approvisionner Starship en méthane à grande échelle.
La pierre angulaire de SpaceX
Car c’est évidemment de Starship qu’il s’agit. Ce site permettrait à SpaceX d’ouvrir une nouvelle zone de lancement à part entière, avec un pas de tir et des infrastructures dédiées. Un investissement à la hauteur des ambitions de l’entreprise pour sa fusée phare, la plus puissante jamais construite et surtout, le pilier sur lequel repose toute sa stratégie future.
Les Starlink V3, bien plus puissants, en dépendent, tout comme le déploiement de la constellation de data centers spatiaux de l’entreprise, qui doit en partie permettre de faire fonctionner les intelligences artificielles (IA) de xAI, devenue SpaceXAI.
Mais surtout, Starship sera l’un des deux alunisseurs sélectionnés dans le cadre du programme Artemis de la NASA : la mégafusée doit se poser sur la Lune dès 2028. Et elle doit, à terme, faciliter l’installation d’une colonie d’1 million d’humains sur Mars. Rien que ça.
Un écosystème déjà fragilisé
La zone sur laquelle SpaceX va mettre la main sera donc profondément métamorphosée. Car concevoir un pas de tir nécessite la construction de routes d’accès, de bâtiments d’assemblage, de réservoirs de propergol, de lignes électriques et de télécommunications. La présence d’un port ou d'un accès fluvial pour acheminer les segments de fusée est aussi primordiale, sans compter les zones tampons de sécurité qui s’étendent sur plusieurs kilomètres autour du site.
À Starbase, ce type de chantier a transformé, en quelques années seulement, une bande de littoral isolée en une immense zone industrielle. Pecan Island, territoire déjà fragilisé par des décennies d’activité pétrolière, pourrait ainsi subir un impact considérable.
Or, cette région abrite un écosystème florissant. Alligators, cerfs, ragondins et une importante colonie de spatules roses, une espèce d’oiseaux aquatiques, y cohabitent, aux côtés d’espèces végétales rares comme un iris géant que l’on ne trouve nulle part ailleurs. Ces marais servent aussi de zone de reproduction pour les crevettes et crabes bleus dont dépend une partie de l’économie locale, ainsi que de tampon naturel contre les ouragans. Ce n’est pas négligeable, dans un État qui perd déjà l’équivalent d’un terrain de football en zones humides toutes les 100 minutes à cause de l’érosion côtière.
Il y a forcément de quoi se poser des questions sur l’impact écologique d’une telle démarche. Car au Texas, SpaceX a récemment grignoté les terres d'une réserve naturelle, provoquant un recours en justice porté par plusieurs organisations de défense de l’environnement et des peuples autochtones.
L’entreprise y a aussi été condamnée pour la pollution des eaux, ainsi que la destruction de nids d’oiseaux. Et en amont, l’entreprise accélère pour fabriquer son propre gazoduc et forer son gaz naturel elle-même. L’administration Trump, elle, entend faciliter ce genre de pratiques, et cherche d’ores et déjà à lever certaines obligations environnementales pour les sites de lancement spatiaux.
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