Or, cette région abrite un écosystème florissant. Alligators, cerfs, ragondins et une importante colonie de spatules roses, une espèce d’oiseaux aquatiques, y cohabitent, aux côtés d’espèces végétales rares comme un iris géant que l’on ne trouve nulle part ailleurs. Ces marais servent aussi de zone de reproduction pour les crevettes et crabes bleus dont dépend une partie de l’économie locale, ainsi que de tampon naturel contre les ouragans. Ce n’est pas négligeable, dans un État qui perd déjà l’équivalent d’un terrain de football en zones humides toutes les 100 minutes à cause de l’érosion côtière.