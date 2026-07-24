SpaceXAI, la branche d’intelligence artificielle (IA) de SpaceX, explore déjà plusieurs sites au Texas pour y construire un nouveau data center massif. Une expansion tous azimuts qui risque de laisser des dégâts.
En février dernier, Elon Musk réalisait une opération très risquée en permettant à SpaceX d’englober xAI, sa start-up IA. Une fusion qui a donné naissance à SpaceXAI, désormais chargée d’exploiter les data centers et de commercialiser leur puissance de calcul. Et l’entité avance très vite, et a déjà établi de très alléchants contrats avec Anthropic et Google.
Une montée en puissance stimulée par l’entrée en Bourse historique de SpaceX en juin, qui la pousse à multiplier ses sources de revenus. Mais pour cela, il faut l’infrastructure nécessaire.
Un nouveau data center dans le Texas
SpaceXAI exploite déjà à plein régime ses data centers Colossus, situés dans le Tennessee, où l’entreprise dispose d’environ 1 gigawatt de capacité de calcul et de centaines de milliers de GPU NVIDA. L'entreprise cherche désormais à reproduire, voire dépasser, cette échelle au Texas, où elle a déjà entamé sa prospection, révèle The Information.
Pour l’heure, plusieurs sites sont à l’étude, et deux options sont sur la table : construire une installation entièrement neuve, ou reconvertir un entrepôt existant, comme ce fut le cas pour Colossus. À noter que cette expansion ne représente qu’un pan de la stratégie de l’entreprise.
Car en parallèle, SpaceX prépare aussi le déploiement de milliers de data centers en orbite avec ses futurs satellites AI1. Il n’est pas exclu qu’elle cherche également à établir d’autres centres de données terrestres à l’avenir. Son appétit de croissance ne semble connaître aucune limite.
- Accès aux données X en temps réel
- Bon outil de veille médiatique
- Moins biaisé politiquement que sa concurrence
Appétit démesuré
Reste à voir si la société choisira d’alimenter sa nouvelle installation comme les autres. Car à Memphis, les personnes vivant à proximité de Colossus se plaignent fréquemment de l’impact néfaste des turbines à gaz sur la qualité de l’air. Des revendications qui, pour l’instant, n'ont pas vraiment poussé SpaceXAI à revoir sa stratégie.
En parallèle, SpaceX vient d’obtenir l’accès aux terres d’une réserve protégée pour agrandir ses activités spatiales dans le sud du Texas. Une décision qui suscite l’indignation des défenseurs de l’environnement et des populations autochtones. Et ce n’est pas tout, le géant a également entamé la construction de Starpipe, un gazoduc de 13 kilomètres destiné à alimenter directement les lancements de la mégafusée Starship.
Galvanisée par l’aval du gouvernement américain, SpaceX avance définitivement sur tous les fronts. Et sur le long terme, les conséquences environnementales de cet appétit démesuré risquent de s’avérer désastreuses.