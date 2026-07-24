En parallèle, SpaceX vient d’obtenir l’accès aux terres d’une réserve protégée pour agrandir ses activités spatiales dans le sud du Texas. Une décision qui suscite l’indignation des défenseurs de l’environnement et des populations autochtones. Et ce n’est pas tout, le géant a également entamé la construction de Starpipe, un gazoduc de 13 kilomètres destiné à alimenter directement les lancements de la mégafusée Starship.