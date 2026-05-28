Les accords entre Anthropic et SpaceX dont on a eu vent durant ce mois de mai nous indiquaient que la société de Dario Amodei allaient pouvoir entraîner ses modèles IA sur les gigantesques data centers Colossus 1 (300 MW de puissance de calcul) et Colossus 2. Un accord qui courait jusqu'à mai 2029, et représentait 1,25 milliards de dollars versés chaque mois par Anthropic à SpaceX.

Mais les médias auraient eu faux sur ce point, si l'on en croit Elon Musk. L'homme le plus riche du monde vient en effet d'indiquer que l'accord entre son entreprise et Anthropic n'était bon que pour six mois. « SpaceX ne s'est pas engagé à louer Colossus pour plusieurs années, même s'il est possible que ce soit ce qui finisse par se passer » a-t-il ainsi précisé dans un message publié sur X.