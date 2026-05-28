Il y a quelques semaines, on apprenait qu'Anthropic avait passé un accord avec SpaceX pour utiliser ses immenses data centers. Mais l'accord serait de courte durée, selon Elon Musk.
La puissance de calcul est un ressource extrêmement précieuse dans le domaine de l'intelligence artificielle, et les géants du secteur cherchent par tous les moyens à accéder au plus grand volume possible, en cherchant des data centers où ils le peuvent. C'est ainsi le cas d'Anthropic (Claude), qui a signé un partenariat annoncé au début du mois de mai avec SpaceX (qui a avalé l'entreprise d'IA xAI), afin de pouvoir accéder à ses capacités. Mais le contrat serait plus court que l'on ne le pensait.
Un accord qui ne serait que de six mois selon Elon Musk
Les accords entre Anthropic et SpaceX dont on a eu vent durant ce mois de mai nous indiquaient que la société de Dario Amodei allaient pouvoir entraîner ses modèles IA sur les gigantesques data centers Colossus 1 (300 MW de puissance de calcul) et Colossus 2. Un accord qui courait jusqu'à mai 2029, et représentait 1,25 milliards de dollars versés chaque mois par Anthropic à SpaceX.
Mais les médias auraient eu faux sur ce point, si l'on en croit Elon Musk. L'homme le plus riche du monde vient en effet d'indiquer que l'accord entre son entreprise et Anthropic n'était bon que pour six mois. « SpaceX ne s'est pas engagé à louer Colossus pour plusieurs années, même s'il est possible que ce soit ce qui finisse par se passer » a-t-il ainsi précisé dans un message publié sur X.
SpaceX veut se préserver en cas de difficulté à trouver de la puissance calcul
Plus exactement, d'après le milliardaire américain, l'accord initial est de six mois, avec la possibilité offerte aux deux parties de l'annuler, avec une période de préavis de trois mois. « C'est nous qui avons demandé un horizon à court terme, pas Anthropic » a continué Elon Musk sur X.
Et cette volonté de court terme a une raison bien précise : SpaceX ne veut pas avoir à manquer de puissance de calcul. « Nous ne les laisserons pas dans l'expectative et leur proposerons une solution de sortie raisonnable, mais si les ressources en puissance de calcul viennent à manquer, j'ai dit que nous pourrions en avoir besoin à nouveau à un moment donné » a-t-il été communiqué.