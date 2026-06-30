Il ne s'agissait pas de paroles en l'air. Des documents consultés par Reuters confirment que SpaceX passe effectivement à l’action. Le géant spatial prévoit de lancer dès le mois prochain la construction de Starpipe, un pipeline de gaz naturel long de 13 kilomètres. Son tracé reliera le port de Brownsville à Starbase, le complexe industriel devenu municipalité à Boca Chica, dans le Texas. L’infrastructure devrait être opérationnelle dès le 26 janvier prochain.