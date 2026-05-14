La mairie de Southaven publie ses prévisions. La ville attend plus de 20 millions de dollars (environ 18,5 millions d'euros) de recettes supplémentaires dès 2028, soit une hausse de 24,27% par rapport au budget actuel. Avec le comté et le district scolaire, le total dépasse 60 millions de dollars (environ 55,5 millions d'euros). xAI a aussi racheté un bâtiment de 75 hectares sur Stateline Road pour y installer un troisième centre, Macrohardrr. La municipalité y voit potentiellement « le plus grand investissement économique de l'histoire du Mississippi ».

À 1 kilomètre des turbines vivent des familles. Plus loin, des écoles, des églises. DeSoto County, qui abrite Southaven, a obtenu un « F » de l'American Lung Association pour la pollution à l'ozone en 2026. Shelby County, juste de l'autre côté de la frontière, également. Memphis est l'une des « capitales de l'asthme ». Boxtown, quartier majoritairement afro-américain de Memphis-Sud, présente selon ProPublica un risque cancérigène 4,1 fois supérieur au seuil acceptable de l'EPA. 39,3% des habitants de Southaven sont afro-américains selon le dernier recensement. Pour la NAACP et Abre' Conner, sa directrice de la justice environnementale, xAI suit « un schéma familier et honteux » consistant à reproduire deux fois de suite l'implantation de ses turbines dans des communautés noires déjà surexposées à la pollution industrielle.

On voit donc bien où se situent les intérêts des uns et des autres. D'un côté, des prévisions de recettes municipales et une promesse de meilleurs services publics. De l'autre, des seuils de pollution déjà dépassés et un cluster industriel qui s'agrandit chaque mois.

Tout le litige porte sur une lecture du droit fédéral. Le Clean Air Act qualifie de stationnaire toute turbine qui ne se propulse pas elle-même et qui ne se déplace pas pendant son fonctionnement, même si elle peut être montée sur un véhicule pour la portabilité. Pour le SELC, le texte ne laisse aucune ambiguïté. Pour le MDEQ, la classification « mobile » est valable tant que les unités restent sur remorques. L'agence dit « évaluer la situation » et indiquera à xAI « quand elle ne pourra plus ajouter de turbines ».

Ben Grillot, avocat senior au SELC, parle d'une « centrale personnelle ». xAI répond que ses data centers servent à des outils d'IA « essentiels » aux États-Unis. Le juge fédéral doit statuer sur la demande d'injonction préliminaire déposée le 6 mai 2026.