Pour couronner le tout, le Mississippi Department of Environmental Quality (MDEQ), agence chargée de la protection de l'environnement dans l'État, tient ce mardi une réunion pour décider d'accorder, ou non, des permis clés à xAI pour la construction de la centrale. Un timing qui pose question, car des élections cruciales se tiennent aussi aujourd'hui, tandis que l'événement a lieu à 200 kilomètres de Southaven.