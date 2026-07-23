SpaceX s’apprête à récupérer des centaines d’hectares de réserve naturelle protégée au Texas, en échange d’une partie de son propre terrain. Une coalition d’organisations autochtones et environnementales tente d’arrêter l’accord en urgence devant la justice, avant qu’il ne soit trop tard.
Une étude menée en 2024 avait déjà montré qu’après un seul lancement, tous les nids d’oiseaux surveillés près du pas de tir avaient subi des dégâts ou une perte d’œufs. Mais, sans grande surprise, SpaceX n'en a que faire de l’impact de sa fusée sur les animaux, et cherche désormais à agrandir son territoire dans la zone, révèle Space.com.
Une injonction d’urgence pour empêcher SpaceX de s’approprier des terres protégées
L’entreprise a en effet conclu un accord avec l’US Fish and Wildlife Service, l’agence fédérale américaine chargée de gérer les réserves naturelles du pays, qui prévoit l’échange de 294 hectares de cette réserve fédérale contre 276 hectares de terrain appartenant à SpaceX.
Objectif pour l’entreprise : gagner de l’espace pour poursuivre l’expansion de ses opérations à Starbase, alors que le rythme des vols de Starship est amené à drastiquement s’accélérer dans les prochaines années.
Face à la gravité de la situation, une coalition d’associations représentant les peuples autochtones de la région ainsi que des spécialistes de la défense de la biodiversité, tente de bloquer l’accord. Ensemble, elles ont d’abord déposé un recours en justice contre l’US Fish and Wildlife Service, puis, ce 20 juillet, une demande d’injonction d’urgence pour suspendre l’échange le temps que la procédure aille à son terme.
Une zone qui abrite des espèces en danger d’extinction
Selon les plaignants, l’accord viole le National Wildlife Refuge System Improvement Act, une loi censée protéger l’intégrité des réserves naturelles fédérales. Il porte aussi atteinte au Palmito Ranch Battlefield, un site historique où s’est jouée la dernière bataille de la guerre de Sécession.
« Une fois que ces terres de la réserve seront transférées à SpaceX, elles auront disparu pour toujours », a averti Laiken Jordahl, du Center for Biological Diversity, dans un communiqué. Reste à voir de quel côté la justice penchera car le gouvernement fédéral, lui, a déjà pris des décisions en faveur de xAI, filiale de SpaceX, récemment.
La réserve, grande de 36 420 hectares, abrite l’un des derniers grands corridors écologiques du sud du Texas, où se croisent zones humides, forêts subtropicales et prairies. Elle sert de halte essentielle sur une route migratoire majeure pour des centaines d’espèces d’oiseaux, et offre un refuge à des animaux menacés comme l’ocelot, dont la population sauvage aux États-Unis ne compte plus que quelques dizaines d’individus.