Une étude menée en 2024 avait déjà montré qu’après un seul lancement, tous les nids d’oiseaux surveillés près du pas de tir avaient subi des dégâts ou une perte d’œufs. Mais, sans grande surprise, SpaceX n'en a que faire de l’impact de sa fusée sur les animaux, et cherche désormais à agrandir son territoire dans la zone, révèle Space.com.