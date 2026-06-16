Pire encore, xAI a ajouté des dizaines de turbines sur son site de Southaven, alors même que les habitants émettaient des plaintes concernant leur impact sur leur qualité de vie. Entre avril et mai, les émissions d’oxydes d’azote ont bondi de 111 %, celles de particules fines de 83 %, et celles de formaldéhyde de 88 %.