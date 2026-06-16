Autre élément à prendre en compte : une grande partie des actions de SpaceX reste pour l’instant bloquée. Les dirigeants et investisseurs historiques se sont en effet engagés à ne pas vendre leurs parts avant six mois. Et moins il y a d’actions disponibles à l’achat, plus leur prix peut grimper rapidement. Les promesses mirobolantes d’Elon Musk jouent aussi pour beaucoup : le nouveau billionnaire a annoncé un chiffre d’affaires qui pourrait atteindre les 1 000 milliards de dollars dès 2030, contre 18,7 milliards de dollars en 2025. Soit un bond multiplié par plus de 50 en cinq ans.