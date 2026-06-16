SpaceX vient à peine de faire ses premiers pas en Bourse, et elle dépasse déjà des géants installés depuis des décennies. Le mastodonte d’Elon Musk vaut désormais plus que TSMC, le plus grand fabricant de puces du monde.
Ce 12 juin, SpaceX a réalisé une entrée en Bourse historique, comme on s’y attendait : trois jours plus tard, le cours de son action termine la séance à 192,50 dollars, en progression de près de 20 % sur la seule journée du lundi 15 juin. De quoi propulser la valorisation totale de l’entreprise à environ 2 520 milliards de dollars. Et ce n’est pas anodin.
6e entreprise la plus valorisée au monde
Car la firme d'Elon Musk vient de dépasser le géant taïwanais TSMC, celui même qui produit les composants les plus avancés pour NVIDIA, AMD ou Apple. Sans cette entreprise, valorisée à 2 000 milliards de dollars, une bonne partie de l’industrie technologique mondiale tournerait au ralenti.
Plus impressionnant encore, SpaceX se rapproche d’Amazon : le géant de l’e-commerce, qui possède aussi le service cloud le plus utilisé au monde, pèse environ 2 560 milliards de dollars. La performance est remarquable pour le roi des lancements de fusées, qui a rattrapé deux journées de cotation des mastodontes qui pèsent sur l’économie mondiale depuis des décennies.
Elle est actuellement la 6e entreprise la plus valorisée au monde, derrière NVIDIA, Alphabet, Apple, Microsoft et Amazon. Mais attention au feu de paille.
Explications logiques
Plusieurs facteurs expliquent cette flambée, et ils n'ont rien à voir avec la valeur réelle de la société. D’abord, la demande a été si forte lors de l’entrée en Bourse que les banques chargées de l’opération ont activé une option leur permettant de vendre davantage d’actions que prévu. Résultat, SpaceX a finalement levé 85,7 milliards de dollars, contre 75 milliards annoncés au départ.
De même, l’action a rapidement été intégrée à des indices boursiers de référence, comme le MSCI. Or, de nombreux fonds d’investissement sont obligés de détenir les actions qui composent ces indices pour suivre leur performance. Cela a déclenché des achats quasi automatiques, sans lien avec la confiance des investisseurs dans l’entreprise elle-même.
Est-ce du feu de paille ?
Autre élément à prendre en compte : une grande partie des actions de SpaceX reste pour l’instant bloquée. Les dirigeants et investisseurs historiques se sont en effet engagés à ne pas vendre leurs parts avant six mois. Et moins il y a d’actions disponibles à l’achat, plus leur prix peut grimper rapidement. Les promesses mirobolantes d’Elon Musk jouent aussi pour beaucoup : le nouveau billionnaire a annoncé un chiffre d’affaires qui pourrait atteindre les 1 000 milliards de dollars dès 2030, contre 18,7 milliards de dollars en 2025. Soit un bond multiplié par plus de 50 en cinq ans.
Mais tous les analystes ne partagent pas cet engouement. Beaucoup affirment que SpaceX est tout simplement surévaluée, notamment car elle a perdu 5 milliards de dollars en 2025, suite à sa fusion avec la brûleuse de cash xAI. Dans ce contexte, difficile de savoir de quel côté la balance penchera à l’avenir, car la réussite de la société repose, au final, sur peu de facteurs. Si Starship n’atteint pas les performances escomptées, c’est tout son business modèle qui en pâtira.
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