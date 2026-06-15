Ce 12 juin 2026, SpaceX a fait son entrée au Nasdaq, et a connu hausse de 19 % de ses actions dès le premier jour. La capitalisation de l’entreprise a dépassé les 2 100 milliards de dollars, pulvérisant le précédent record d’introduction en Bourse détenu par Saudi Aramco depuis 2019. Un chiffre colossal qui découle de la fusion, en début d’année de l'entreprise spatiale avec xAI, la start-up d’intelligence artificielle (IA) d’Elon Musk.