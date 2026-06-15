SpaceX vient de réaliser la plus grande introduction en Bourse de l’Histoire, et une nouvelle ambition colossale pourrait pointer le bout de son nez : une fusion avec Tesla. De quoi étendre un peu plus l’empire d’Elon Musk.
Ce 12 juin 2026, SpaceX a fait son entrée au Nasdaq, et a connu hausse de 19 % de ses actions dès le premier jour. La capitalisation de l’entreprise a dépassé les 2 100 milliards de dollars, pulvérisant le précédent record d’introduction en Bourse détenu par Saudi Aramco depuis 2019. Un chiffre colossal qui découle de la fusion, en début d’année de l'entreprise spatiale avec xAI, la start-up d’intelligence artificielle (IA) d’Elon Musk.
Et ce dernier, dont les participations combinées dans SpaceX et Tesla l’ont propulsé au rang de premier billionnaire de l’Histoire, n’a pas caché ses ambitions : lever ces fonds pour financer « une phase de croissance significative ». Tesla, valorisée à environ 1 520 milliards de dollars, pourrait bien être la prochaine pièce du puzzle.
La numéro 2 de SpaceX fait une révélation
C’est Gwynne Shotwell, numéro 2 de SpaceX, qui a mis le feu aux poudres. S’exprimant sur CNBC, dans la foulée de l’entrée en Bourse, la présidente de l’entreprise a expliqué qu’une fusion entre les deux sociétés « pourrait faciliter un peu la vie d'Elon ». Une formulation de prime abord anodine, mais qui a de profondes implications.
Car la présidente de SpaceX pilote le quotidien de l’entreprise aux côtés de Musk depuis plus de vingt ans et bien entendu, elle pèse ses mots et ses sorties publiques.
D’autant qu’en parallèle, Tesla peine à convaincre en tant que constructeur automobile, ses ventes de véhicules électriques étant en recul. De quoi pousser la direction à repositionner l’entreprise comme un acteur majeur dans l’intelligence artificielle (IA) et la robotique. Une fusion avec SpaceX, désormais cotée et dotée d’un trésor de guerre de 75 milliards de dollars, donnerait à cette ambition une tout autre dimension.
Une phrase lourde de sens
Mais ce n’est pas tout. Dans les jours précédant son introduction en Bourse, SpaceX a discrètement amendé son document S-1, le prospectus déposé auprès du gendarme boursier américain, la Securities and Exchange Commission (SEC). On y trouve désormais une phrase claire : « Nous pourrions émettre une quantité significative d'actions dans le cadre de futures transactions ».
Concrètement, SpaceX prévient ses nouveaux actionnaires qu’elle pourrait créer de nouvelles actions pour financer une acquisition. Et ce type de précaution juridique ne se justifie pas pour un petit rachat… Mais rien n’est encore acquis. Une fusion de cette ampleur exigerait un vote des actionnaires des deux entreprises, et attirerait inévitablement un examen antitrust approfondi.
Le spectre des grands conglomérats ratés, General Electric en tête, plane aussi sur le projet. Mais Musk a déjà prouvé qu’il savait déjouer les pronostics, et il a déjà lancé des projets qui mêlent les activités de ses différentes entreprises, comme TeraFab, ouvrant potentiellement la voie à leur fusion.
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