Et si SpaceX et Tesla s’alliaient pour devenir l'une des entreprises les plus valorisées de l’Histoire ? Si cela peut paraître fou, de plus en plus d’investisseurs y pensent, et certains signes pourraient même leur donner raison.
Car il y a peu, SpaceX fusionnait avec xAI, start-up d’intelligence artificielle (IA) d’Elon Musk, sans que l'on y voie, de prime abord, l’intérêt. De quoi former une entité valorisée à plus de 1 750 milliards de dollars, qui se prépare désormais à casser tous les records lors de son entrée en Bourse dans les prochains mois. Et Tesla, dans tout ça ?
TeraFab, Digital Optimus…
On peut logiquement se poser la question, alors que l’homme le plus riche du monde multiplie les initiatives qui unissent les forces de ses deux mastodontes. C’est le cas de TeraFab, projet estimé entre 20 et 25 milliards de dollars visant à consolider sous un seul toit toutes les étapes de la production de semi-conducteurs. Même son de cloche pour Digital Optimus, ou Macrohard, qui couple Grok de xAI avec un agent développé par Tesla
Depuis plusieurs mois, Musk s’efforce de recentrer les activités de son fleuron vers la robotique et l’intelligence artificielle (IA), alors que les ventes de voitures électriques sont en chute libre. Un rapprochement avec SpaceX tomberait sous le sens, l’entreprise ayant désormais pour objectif de déployer 1 million de data centers IA en orbite terrestre.
Selon certains investisseurs cités par The Wall Street Journal, l’opération permettrait d’accélérer le développement de l’ensemble des activités des différentes entreprises. Des analystes de Barclays reconnaissent même une certaine logique industrielle à terme. Mais rien n’est encore sûr.
À quoi s’attendre, concrètement ?
Car le spectre des grands conglomérats ratés plane sur le projet, à l’instar de General Electric. Une fusion de cette ampleur attirerait inévitablement un examen antitrust minutieux, même si l’absence de concurrence directe entre les deux entreprises joue en leur faveur. Et sur le plan juridique, contrairement au rachat de xAI, un vote des actionnaires serait nécessaire.
Concrètement, si certains investisseurs individuels influents évoquent une fusion possible dès juin ou juillet, cela reste très spéculatif. Ce qui est certain : toute opération prendrait du temps et pour l’heure, on ignore s’il s’agit réellement de l’ambition ultime de Musk. Mais force est de constater que ses actions récentes penchent pour une telle option.
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