MisterDams

De toute façon, c’est évident que xAI devient le centre névralgique de toutes les activités du « Muskosystème ».

Entre l’alimentation du FSD des voitures et taxis Tesla, l’intelligence des robots Optimus et le service Grok un peu transverse, c’est presque à se demander pourquoi c’est SpaceX qui a eu la primeur de cette fusion généralisée.