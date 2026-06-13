Il n'a pas donné de détails sur l'affermissement de ce partenariat, mais on peut noter que cette semi-annonce s'effectue peu après la présentation de la toute première génération de satellites IA de SpaceX, baptisée A1.

Et pour rappel, au mois de mars, NVIDIA avait montré à quel point l'entreprise était elle aussi intéressée par les centres de données dans l'espace, en présentant son module Space-1 Vera Rubin, système conçu spécifiquement pour fonctionner dans le rude environnement spatial.

On peut donc faire l'hypothèse que NVIDIA pourrait participer à la production de ces satellites dédiés à l'IA à l'avenir. Des satellites dont l'assemblage sera assurée au sein du site Gigasat de SpaceX installé au Texas.