SpaceX a connu une entrée en Bourse spectaculaire. Et l'avenir qu'elle se réserve avec NVIDIA pourrait l'être tout autant.
C'est un moment d'histoire qui a eu lieu hier, avec la plus importante introduction en Bourse de l'histoire, celle de SpaceX, qui a permis de lever 75 milliards de dollars. Cette opération a soulevé l'enthousiasme, avec un cours de l'action qui crû de +25% lors de la première journée de cotation, et a fait d'Elon Musk le premier billionnaire de l'histoire. Pas de quoi pousser l'homme d'affaires à prendre une pause, puisqu'il nous tease déjà du nouveau avec NVIDIA.
Elon Musk veut faire passer le partenariat entre NVIDIA et SpaceX « à la vitesse supérieure »
Le monde a assisté fasciné à l'introduction en Bourse de SpaceX. Les félicitations ont ainsi plu sur l'entreprise, dont celle de NVIDIA, qui en a profité pour rappeler le partenariat d'une décennie entre les deux entités (l'entreprise le fait débuter au moment de la sortie du NVIDIA DGX-1, qui avait intéressé Elon Musk).
Et Elon Musk n'a pas attendu longtemps pour remercier la plus grande firme au monde, directement sur son réseau social X. Il y affirme « avoir hâte de faire passer notre partenariat passionnant avec Nvidia à la vitesse supérieure. »
NVIDIA va-t-il participer à la fabrication des satellites IA d'Elon Musk ?
Il n'a pas donné de détails sur l'affermissement de ce partenariat, mais on peut noter que cette semi-annonce s'effectue peu après la présentation de la toute première génération de satellites IA de SpaceX, baptisée A1.
Et pour rappel, au mois de mars, NVIDIA avait montré à quel point l'entreprise était elle aussi intéressée par les centres de données dans l'espace, en présentant son module Space-1 Vera Rubin, système conçu spécifiquement pour fonctionner dans le rude environnement spatial.
On peut donc faire l'hypothèse que NVIDIA pourrait participer à la production de ces satellites dédiés à l'IA à l'avenir. Des satellites dont l'assemblage sera assurée au sein du site Gigasat de SpaceX installé au Texas.