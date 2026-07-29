Courons-nous vers la catastrophe ? Washington veut permettre aux entreprises spatiales de contourner les lois environnementales pour aller plus vite. Et cette décision pourrait accélérer la destruction d’écosystèmes déjà fragilisés.
Aujourd’hui, avant d’autoriser un site de lancement, un décollage ou une rentrée atmosphérique, le régulateur américain de l’aviation, la FAA, doit réaliser une étude d’impact environnemental. Cette analyse évalue le bruit généré, les effets sur la faune locale et les alternatives possibles. Un passage obligé, mais qui prend du temps, parfois plus d’un an.
Un délai de plus en plus difficile à tenir pour l’agence américaine, qui doit gérer la montée en cadence inédite du trafic spatial. 214 lancements et rentrées sont ainsi prévus cette année, un chiffre qui pourrait dépasser 500 d’ici à 10 ans. L’administration Trump a donc décidé d’intervenir, révèle The Wall Street Journal.
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Ce que veut changer le gouvernement
Ce mardi 28 juillet, les responsables du département des Transports ont dévoilé leur solution : donner à la FAA le pouvoir de lever certaines obligations environnementales. Concrètement, l’agence pourrait autoriser des sites de lancement, des décollages et des rentrées sans passer par les revues habituelles. Le projet, qui doit d’abord être soumis à une consultation publique, doit stimuler l’activité spatiale commerciale et renforcer la compétitivité américaine, a indiqué Sean Duffy, secrétaire des Transports.
Cette philosophie s’inscrit dans la continuité d’un décret signé par Donald Trump l’an dernier visant à alléger la régulation du secteur, et de la récente réforme de la Commission fédérale des communications (FCC) facilitant les licences satellitaires. Le déploiement de mégaconstellations et de data centers orbitaux sont en ligne de mire.
Les premiers bénéficiaires de cet assouplissement seraient, sans surprise, SpaceX, Rocket Lab, Blue Origin ou encore Stoke Space. Des acteurs devenus prépondérants dans la filière.
Des impacts déjà concrets
Starbase, le complexe industriel de SpaceX devenu une municipalité à part entière, cristallise parfaitement les enjeux d'une telle mesure. Car il se trouve au cœur d'une zone humide sensible du golfe du Mexique, refuge pour des oiseaux migrateurs et site de nidification pour les tortues marines. Le fracas des moteurs, qui peut atteindre 150 décibels, chasse la faune, tandis que des agences fédérales et locales ont déjà sanctionné SpaceX pour la pollution de cours d’eau avoisinants. Un tir d’essai a même provoqué un incendie de 1,4 hectare dans le parc national voisin.
Pas de quoi freiner SpaceX, qui va mettre la main sur des terres protégées juxtaposées à la zone. Si une coalition d’associations environnementales et autochtones a engagé un recours en justice pour bloquer l’opération, ce recours semble mal parti au regard du soutien apporté par le gouvernement fédéral à l’entreprise d’Elon Musk.
Et ce n’est que le début, cette dernière cherchant à acquérir de nouveaux terrains pour accélérer ses activités. Ses homologues pourraient lui emboîter le pas, alors que la demande croît de manière exponentielle. Il y a deux jours seulement, Rocket Lab signait un deal avec l’US Space Force pour la construction d’un nouveau pas de tir en Alaska.
Sans garde-fous réglementaires, cette course effrénée risque de dégrader durablement des écosystèmes entiers.
Une EIS (Environmental Impact Statement) est une procédure encadrée par la loi américaine NEPA qui oblige une agence fédérale à analyser les effets d’une décision sur l’environnement avant d’autoriser un projet. Pour un site de lancement, un décollage ou une rentrée, l’étude couvre typiquement le bruit, la pollution de l’air et de l’eau, les perturbations pour la faune et les habitats, ainsi que les risques d’accident. Elle doit aussi comparer des alternatives (lieux, trajectoires, calendrier) et proposer des mesures d’atténuation. Le but est d’éclairer la décision publique et de permettre des recours si l’analyse est jugée insuffisante.
Lever des obligations revient généralement à créer des exemptions, des procédures accélérées ou des catégories d’actions présumées à faible impact, évitant une EIS complète. Dans le cadre de la NEPA, cela peut passer par des “categorical exclusions” (exclusions catégorielles) ou des évaluations plus légères, avec moins de délais et de documentation. Le point clé est que l’agence peut alors délivrer des licences sans passer par la revue la plus lourde, tant que les critères d’exemption sont réputés remplis. Cela réduit la friction administrative, mais augmente le risque de sous-estimer des impacts locaux cumulés si le trafic spatial augmente fortement.
Quand les opérations deviennent fréquentes, les effets qui paraissent limités à l’échelle d’un tir (bruit, survols, lumière, pollution locale) peuvent se cumuler et dépasser des seuils écologiques. Le cumul concerne aussi les infrastructures au sol (routes, zones de sécurité, dépôts de carburant), qui fragmentent les habitats et augmentent la pression sur des zones côtières ou désertiques souvent sensibles. Côté atmosphère, les émissions et particules des moteurs de fusées peuvent avoir des effets différents selon l’altitude et les composés utilisés, et la répétition rend ces effets plus difficiles à ignorer. Les études d’impact servent précisément à quantifier ces cumuls et à vérifier que les mesures d’atténuation restent adaptées dans la durée.