SpaceX commercialise ces terminaux sous le nom de Starlink Mini Laser. L'entreprise a conçu cette technologie de liaison optique pour sa propre constellation, puis l'a testée en orbite sur un satellite du lot Starlink G10-20, comme l'avait indiqué à l'époque Michael Nicolls, responsable technique de Starlink. Deux d'entre eux équiperont chaque satellite Starcloud. Un seul terminal atteint 25 Gbit/s de débit continu jusqu'à 4 000 kilomètres de distance, et davantage sur des liaisons plus courtes.

Si beaucoup de startups du spatial développent encore leur propre liaison optique entre satellites, Starcloud préfère acheter de l'existant pour écarter une part du risque technique. Elle peut ainsi travailler sur la production d'électricité, l'évacuation de la chaleur ou la densité de calcul à bord d'un petit satellite. Grâce aux liaisons laser, chaque satellite est relié directement au maillage Starlink sans passer par les stations au sol dont la bande passante reste limitée. Autrement dit, on fait circuler les données d'orbite à orbite avant de les envoyer vers la Terre redescendre, et non plus satellite par satellite vers la Terre.

Philip Johnston destine pour l'heure sa flotte à la météo en temps réel, la détection des feux de forêt et l'analyse d'images terrestres. Pour ces tâches, mieux vaut traiter la donnée là où les capteurs la produisent que la rapatrier au sol. Il fera ensuite transiter des charges envoyées depuis la Terre, dont l'entraînement et l'exécution de modèles d'IA. Starcloud a d'ailleurs déjà fait tourner un modèle de langage dans l'espace sur son premier satellite, Starcloud-1, lancé le 2 novembre 2025 avec un processeur H100 de Nvidia à bord.