Foire aux questions

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À quoi servent les liaisons laser entre satellites Starlink et en quoi complètent-elles les ondes radio ?

Les liaisons laser (inter-satellite links) permettent aux satellites d’échanger des données directement entre eux, sans repasser immédiatement par une station au sol. Les ondes radio servent surtout à connecter l’utilisateur au satellite (lien « terminal–satellite ») et à relier le satellite au sol quand une passerelle est disponible. Le laser apporte une dorsale en orbite : il peut router le trafic vers une zone où l’accès au réseau terrestre est plus facile ou plus proche de la destination. Cela réduit la dépendance à l’implantation de stations au sol et peut améliorer la continuité de service au-dessus des océans ou de régions isolées. En pratique, la performance dépend aussi de la densité de satellites et des règles de routage dans la constellation.

Que signifie “2 048 faisceaux” pour une antenne satellite, et pourquoi cela augmente la capacité ?

Un « faisceau » correspond à une zone de couverture radio créée et orientée électroniquement par l’antenne (phased array), un peu comme des projecteurs que l’on peut déplacer sans bouger mécaniquement le satellite. Plus un satellite peut générer de faisceaux simultanés, plus il peut découper sa couverture en cellules et réutiliser les fréquences de façon plus fine. Cela augmente la capacité totale, surtout dans les zones denses, car davantage d’utilisateurs peuvent être servis en parallèle avec moins d’interférences. Le gain ne vient pas seulement du nombre de faisceaux, mais aussi de la largeur de bande radio disponible, de la modulation et de la puissance électrique à bord. C’est une logique proche des réseaux mobiles, mais appliquée à une antenne en orbite.

Pourquoi un satellite à 1 Tbps a-t-il besoin de plus de puissance électrique, et à quoi servent les propulseurs en orbite ?

Augmenter les débits implique de traiter plus de données (routage, chiffrement, gestion radio), d’émettre plus de signaux et d’alimenter des antennes et des lasers plus performants, ce qui tire fortement sur la puissance électrique. D’où l’intérêt de panneaux solaires plus puissants : ils fournissent l’énergie en continu, tandis que les batteries prennent le relais pendant les éclipses. Les propulseurs servent à rejoindre et maintenir l’orbite visée, éviter les collisions, et gérer la fin de vie (désorbitation contrôlée). Ils compensent aussi la traînée atmosphérique résiduelle en orbite basse, qui fait progressivement perdre de l’altitude. Sans propulsion active, la précision de placement et la sécurité opérationnelle d’une constellation se dégradent rapidement.