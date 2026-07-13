Starship s’apprête à décoller pour la 13e fois cette semaine, avec un objectif inédit : mettre en orbite ses tout premiers satellites Starlink V3. Les plans gigantesques d’Elon Musk commencent à prendre forme.
Le 22 mai dernier, Starship décollait pour la première fois dans sa version V3. Et si le vol s’est globalement bien passé, le booster Super Heavy n’est pas parvenu à effectuer son amerrissage en douceur dans le golfe du Mexique.
Depuis, les équipes de SpaceX planchent sur des correctifs, et les essais s’enchaînent à Starbase. Il y a quelques jours, nous vous indiquions que le 13e vol ne saurait plus tarder. L’entreprise d’Elon Musk l’a officialisé dans la foulée : il aura lieu le 16 juillet, et doit franchir une nouvelle étape clé.
Une grande première
SpaceX a identifié précisément l’origine du problème survenu sur son premier étage. Au moment de la séparation, de légères différences dans l’allumage des moteurs du Starship ont fait dévier la rotation du booster d’environ 90 degrés. Résultat, 5 moteurs Raptor n’ont pas réussi à se rallumer pour la manœuvre de retour, provoquant l’arrêt prématuré de cette combustion et, in fine, l’amerrissage brutal.
Mais c’est surtout du côté de la charge utile qu’il faut se tourner. Car pour la première fois, Starship va déployer 20 véritables satellites Starlink V3, et non plus de simples simulateurs comme lors des vols précédents. Leur mission : déployer leurs panneaux solaires et leurs antennes, puis tenter une connexion avec une station au sol, située en Afrique du Sud ainsi qu’avec le reste de la constellation via des liaisons laser.
Si cet essai est un succès, SpaceX pourrait s’autoriser à viser, pour la mission suivante, le tout premier et très attendu vol orbital de Starship.
Où suivre le décollage en direct
Le vol servira aussi de banc d’essai pour le bouclier thermique de la mégafusée. Plusieurs tuiles ont ainsi été peintes en blanc afin de faciliter leur repérage sur les images. Pour l’occasion, six des satellites Starlink embarqués seront équipés de caméras dédiées, chargées de filmer l’état du bouclier une fois la rentrée atmosphérique terminée.
Le décollage est prévu depuis le site de Starbase, au Texas, dans une fenêtre de tir de 90 minutes qui s’ouvre à 00h45 heure de France métropolitaine dans la nuit du 16 au 17 juillet. Comme à son habitude, SpaceX diffusera le lancement en direct sur son compte X, ainsi que sur son site Internet.
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