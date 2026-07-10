Après son entrée en Bourse historique, SpaceX s’attèle à faire voler la pierre angulaire de toutes ses activités : Starship. Et le prochain essai du plus gros lanceur jamais construit pourrait bien avoir lieu très prochainement.
Le 12 juin dernier, SpaceX levait 85 milliards de dollars et faisait exploser les marchés boursiers. Mais l’heure est désormais au concret, et l’entreprise a du pain sur la planche. Car Starship doit à terme transporter les astronautes de la NASA sur la Lune, déployer des milliers de satellites Starlink, des data centers orbitaux et même rejoindre Mars. Sauf que pour l’heure, elle en est encore aux phases de test.
Retour sur vol 12
Le 22 mai dernier, Starship décollait pour la première fois dans sa version V3, une mouture plus grande et puissante que les précédentes. Et si le vol s’est globalement bien déroulé, il n’a pas été parfait pour autant.
Car lors de sa manœuvre de retour, le booster Super Heavy n’est pas parvenu à rallumer ses moteurs comme prévu. Résultat, au lieu d’un amerrissage en douceur, l’engin a fini sa course brutalement dans le golfe du Mexique. Cet incident a même déclenché une enquête obligatoire de la FAA, l’autorité de l’aviation américaine, avant que SpaceX ne puisse envisager un nouveau vol.
Cap sur le vol 13 : où en sont les préparatifs
Depuis, les équipes de Starbase, au Texas, planchent sur les deux composants de la fusée pour le vol 13. L’étage supérieur, Ship 40 a déjà passé ses examens avec succès : un premier test avec un seul moteur fin juin, suivi le 2 juillet d’un essai complet de ses six Raptors, allumés pendant une minute entière.
Le booster, lui, suit son propre calendrier. Après une série de tests cryogéniques, il vient tout juste d’être amené sur le pas de tir pour ses propres essais moteurs, cette fois avec ses 33 Raptor à allumer simultanément.
Reste la question de la date. SpaceX n’a rien officialisé, mais la FAA a déjà inscrit une fenêtre possible dès le 14 juillet. Une deadline qui pourrait toutefois encore glisser, comme c’est souvent le cas avec ce type d’essais. Si tout se passe comme prévu, ce treizième vol tentera à nouveau ce que le précédent n’avait pas réussi : rallumer un moteur en plein vol, une étape clé avant les futures missions vers la Lune.