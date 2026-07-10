Le 12 juin dernier, SpaceX levait 85 milliards de dollars et faisait exploser les marchés boursiers. Mais l’heure est désormais au concret, et l’entreprise a du pain sur la planche. Car Starship doit à terme transporter les astronautes de la NASA sur la Lune, déployer des milliers de satellites Starlink, des data centers orbitaux et même rejoindre Mars. Sauf que pour l’heure, elle en est encore aux phases de test.