Après des mois de reports et de tests au sol, SpaceX s’apprête enfin à relancer sa mégafusée Starship. Et cette fois, les enjeux sont tout bonnement colossaux.
Depuis son onzième vol en octobre 2025, Starship n’a plus quitté le sol. Sept mois de silence ponctués de reports à répétition : un incident survenu lors d’un test du booster Super Heavy en novembre 2025 avait endommagé le véhicule et contraint l’équipe à revoir son calendrier. Une situation cocasse, alors qu’Elon Musk avait initialement promis un vol dès mars. Mais cette fois, ça y est : le lanceur géant doit prendre son envol dans la nuit du 20 au 21 mai.
Il ne faut pas se louper
Ce douzième vol va marquer les débuts en vol du Starship V3, une version entièrement repensée du système de lancement : tout a été redessiné pour permettre une réutilisation totale et rapide du lanceur. C’est la première fois que ces nouvelles versions volent ensemble.
Il ne faut pas se louper, car Starship est devenu le cœur battant de l'ambition de SpaceX. La fusée doit non seulement assurer le déploiement des satellites Starlink de nouvelle génération, elle doit aussi poser les astronautes de la mission Artemis IV sur la Lune. De même, son rôle est central dans le nouvel objectif majeur fixé par l’entreprise : lancer des milliers de data centers en orbite.
En parallèle, le géant du spatial prépare l’introduction en Bourse la plus massive de l’histoire des marchés financiers, attendue aux alentours du 12 juin. C’est clair : rater un vol aussi symbolique enverrait un signal catastrophique aux investisseurs qui s’apprêtent à miser sur SpaceX.
À quoi s'attendre
Mais il ne faut pas s’attendre à de grandes nouveautés par rapport aux tests précédents. L’objectif principal du booster sera d’enchaîner avec succès le décollage, la montée en puissance des 33 moteurs Raptor nouvelle génération, ainsi que la séparation des deux étages, le retour contrôlé, et l’amerrissage dans le golfe du Mexique. Malheureusement, SpaceX ne tentera pas la récupération spectaculaire par les bras mécaniques de la tour de lancement, les fameux « Chopsticks ».
Starship devrait déployer 20 simulateurs de satellites Starlink V3, accompagnés de deux satellites modifiés qui tenteront de photographier et d’analyser le bouclier thermique du vaisseau en temps réel. L’entreprise prévoit également un rallumage d’un moteur Raptor dans l’espace, ainsi que des manœuvres destinées à tester les limites structurelles des volets arrière du vaisseau.
La fenêtre de lancement s’ouvrira ce mercredi 20 mai à 23h30, heure de Paris. Le direct sera évidemment accessible sur le site de SpaceX, mais aussi sur sa chaîne YouTube et son compte sur X. Comme pour tout vol d’essai, le calendrier reste susceptible d’évoluer.
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