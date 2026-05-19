Mais il ne faut pas s’attendre à de grandes nouveautés par rapport aux tests précédents. L’objectif principal du booster sera d’enchaîner avec succès le décollage, la montée en puissance des 33 moteurs Raptor nouvelle génération, ainsi que la séparation des deux étages, le retour contrôlé, et l’amerrissage dans le golfe du Mexique. Malheureusement, SpaceX ne tentera pas la récupération spectaculaire par les bras mécaniques de la tour de lancement, les fameux « Chopsticks ».