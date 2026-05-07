La séquence, publiée sur X par Michael Nicolls, vice-président de Starlink, débute peu de temps après le lancement, une fois que son étage supérieur a atteint l’orbite avec les satellites à son bord. « Regardez les satellites Starlink effectuer une orbite complète, du lever au coucher du soleil, et s’éloigner progressivement les uns des autres à mesure qu’ils achèvent leur séquence de déploiement après le lancement, avant d’entamer leur ascension en orbite », écrit-il.