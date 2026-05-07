Un satellite Starlink vient de filmer son propre déploiement en orbite, offrant une perspective inédite sur la constellation de SpaceX. Les images sont époustouflantes.
Ce 1er mai, une fusée Falcon 9 opérait un nouveau lancement de 29 satellites Starlink. Leur objectif : venir compléter la mégaconstellation d’Elon Musk, afin d’offrir des débits et une couverture toujours plus performants. Et cette fois, l’un des appareils embarquait une caméra permettant de capturer l’intégralité d’une orbite.
Une vue inédite
La séquence, publiée sur X par Michael Nicolls, vice-président de Starlink, débute peu de temps après le lancement, une fois que son étage supérieur a atteint l’orbite avec les satellites à son bord. « Regardez les satellites Starlink effectuer une orbite complète, du lever au coucher du soleil, et s’éloigner progressivement les uns des autres à mesure qu’ils achèvent leur séquence de déploiement après le lancement, avant d’entamer leur ascension en orbite », écrit-il.
On peut distinguer plusieurs engins du train de 29 satellites, encore regroupés juste après leur éjection, avant de s’écarter progressivement les uns des autres. « Les satellites sont empilés comme un jeu de cartes dans la fusée, qui tourne lentement lors du déploiement afin de leur conférer une légère différence de vitesse, ce qui permet d'éviter tout risque de collision », étaye le dirigeant. Un spectacle technique saisissant avec la Terre en toile de fond.
Des engins bien plus imposants en préparation
Pour rappel, la constellation compte désormais plus de 10 000 satellites en orbite basse, et SpaceX prévoit encore d’en envoyer près de 40 000. Dans le même temps, l’entreprise doit faire face à une concurrence toujours plus féroce, notamment de la part d’Amazon avec Leo.
Mais la société prévoit de drastiquement monter en gamme avec sa prochaine génération de satellites, les Starlink V3. Ces derniers seront nettement plus imposants que les modèles actuels, avec un bus central agrandi, des panneaux solaires rallongés et de nouvelles antennes à réseau phasé pour booster le signal et élargir la couverture.
Chaque satellite V3 offrira jusqu’à 1 Tbps de bande passante, dix fois plus que la génération précédente, avec des débits pouvant atteindre 1 Gb/s pour les utilisateurs. Trop lourds pour le Falcon 9, ils seront lancés par Starship, à raison de 60 exemplaires par vol. Encore faut-il que la mégafusée soit opérationnelle.
- Internet haut débit (presque) partout
- Facilité d'installation
- Débits excellents