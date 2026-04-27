Car malheureusement, SpaceX nous fait patienter pour le prochain vol de sa mégafusée Starship, qui n’a pas décollé depuis maintenant six mois. Et si son prochain test se profile pour le mois de mai (date susceptible de changer), aujourd’hui signe le retour d’une autre icône de l’entreprise : le Falcon Heavy. Il s’agit du second lanceur le plus puissant en opération, après le Space Launch System de la NASA (SLS) qui s’est illustré lors de la mission Artemis II. Rien que ça.