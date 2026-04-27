La fusée Falcon Heavy de SpaceX, véritable monstre de puissance, réalisera sa première mission aujourd'hui depuis plus d'un an. À son bord, un colosse de 6 tonnes à destination de l’orbite géostationnaire. Un spectacle à ne pas manquer pour les amateurs du spatial.
Car malheureusement, SpaceX nous fait patienter pour le prochain vol de sa mégafusée Starship, qui n’a pas décollé depuis maintenant six mois. Et si son prochain test se profile pour le mois de mai (date susceptible de changer), aujourd’hui signe le retour d’une autre icône de l’entreprise : le Falcon Heavy. Il s’agit du second lanceur le plus puissant en opération, après le Space Launch System de la NASA (SLS) qui s’est illustré lors de la mission Artemis II. Rien que ça.
Le Falcon Heavy va enfin se dégourdir les jambes
Le Falcon Heavy va prendre son envol depuis le Kennedy Space Center, en Floride. À son bord, le satellite de télécommunications ViaSat-3 F3, un mastodonte de 6 tonnes que la fusée doit acheminer en orbite géostationnaire, à plus de 35 000 kilomètres d’altitude. Une fois en poste, l’engin assurera des services Internet haut débit à travers toute la région Asie-Pacifique, bouclant ainsi une mini-constellation de trois satellites.
La dernière mission de Falcon Heavy remonte à octobre 2024, lorsqu'elle avait propulsé la sonde Europa Clipper de la NASA pour y étudier la Lune de Jupiter, Europe. Il s’agira de son 12e vol au total, après un premier succès très remarqué en février 2018. Souvenez-vous, SpaceX avait alors envoyé dans l’espace la Tesla Roadster rouge cerise d’Elon Musk, propulsée sur une orbite autour du Soleil.
Deux boosters viendront se poser simultanément
Pour rappel, le Falcon Heavy se compose de trois premiers étages de Falcon 9 assemblés côte à côte, générant ensemble une poussée colossale. Fidèles à la philosophie de SpaceX, les deux boosters latéraux ne seront pas perdus : environ huit minutes après le décollage, ils reviendront se poser simultanément à Cape Canaveral, en Floride.
Le booster central, lui, ne sera pas récupéré et s’abîmera dans l’Atlantique une fois sa tâche accomplie. L’étage supérieur, quant à lui, poursuivra sa route pendant près de cinq heures avant de larguer ViaSat-3 F3 sur son orbite de transfert géostationnaire. À noter que Falcon Heavy sera aussi la fusée qui transportera le rover Rosalind Franklin de l’Agence spatiale européenne (ESA) vers Mars en 2028, dans le cadre de la mission ExoMars.
Le décollage est prévu ce lundi 27 avril à 16h21 heure de Paris, avec une fenêtre de lancement de 85 minutes. Vous pourrez le visionner en direct sur le réseau social X.