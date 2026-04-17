C’est une initiative de longue date, et on a bien cru qu’elle ne serait jamais menée à bien. Pour rappel, ExoMars est un programme d’astrobiologie internationale piloté par l’ESA, dont l’objectif est d’explorer Mars à la recherche de traces de vie passée ou présente. Sa pièce maîtresse : le rover Rosalind Franklin, nommé en hommage à la chercheuse britannique pionnière dans la compréhension de la structure de l’ADN. Il quittera la Terre en 2028.