La Chine vient de franchir une étape clé pour rapporter des échantillons martiens sur Terre. Pendant ce temps-là, le Mars Sample Return a disparu des plans de la NASA.
Réalisée en collaboration avec l'Agence spatiale européenne (ESA), cette mission consistait à rapatrier des échantillons de Mars récupérés par le rover Perseverance pour les analyser sur Terre. Des observations inestimables, qui permettraient certainement aux scientifiques de savoir si la planète rouge a effectivement abrité la vie.
Mais le Mars Sample Return est passé à la trappe en raison de coupes budgétaires, la NASA prévoyant désormais de ramener le précieux sésame bien plus tard, lors des futures missions habitées. La Chine est bien partie pour la devancer.
Lancement prévu en 2028
La mission Tianwen-3 vient en effet d'entrer dans la phase de développement du matériel de vol, avec pour objectif un lancement prévu fin 2028. Celle-ci vise à collecter au moins 500 grammes de roche et de sol martiens et là aussi, de les ramener sur Terre. Objectif : chercher des traces de vie passée ou présente.
Les scientifiques de l'Empire du Milieu ont ainsi défini neuf grands axes de recherche qui guideront le choix des instruments embarqués et du site d'atterrissage. Et une fois les échantillons récupérés, ils seront analysés dans un laboratoire dédié, conçu spécialement pour les étudier en toute sécurité.
Cette mission s'appuiera largement sur les technologies de forage et de navigation utilisées pendant Tianwen-2, actuellement en cours. Cette dernière consiste, pour sa part, à récolter un échantillon d'astéroïde pour l'acheminer jusqu'à notre planète.
Une mission « pionnière »
Le tout est rendu possible par Tianwen-1, lorsque la Chine a réussi, en 2021, à placer un orbiteur autour de Mars tout en faisant atterrir le rover Zhurong à la surface de la planète rouge dès sa première tentative.
Pour Tianwen-3, le pays devrait s'appuyer sur plusieurs composants clés : un orbiteur, un module de retour, un atterrisseur, un module de remontée et un module de service. « Cette mission est un projet spatial d'envergure, à la fois extrêmement ambitieux, innovant et pionnier. Elle devrait permettre de mener à bien la première mission de retour d'échantillons martiens de l'histoire de l'humanité, faisant ainsi progresser de manière significative le développement intégré des sciences spatiales, des technologies spatiales et des applications spatiales », se félicite Liu Jizhong, son concepteur en chef.
Si la Chine tient effectivement sa deadline, avec un retour des échantillons en 2031, il s'agirait d'un sacré revers pour les États-Unis au regard de la conquête spatiale.