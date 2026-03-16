Pour Tianwen-3, le pays devrait s'appuyer sur plusieurs composants clés : un orbiteur, un module de retour, un atterrisseur, un module de remontée et un module de service. « Cette mission est un projet spatial d'envergure, à la fois extrêmement ambitieux, innovant et pionnier. Elle devrait permettre de mener à bien la première mission de retour d'échantillons martiens de l'histoire de l'humanité, faisant ainsi progresser de manière significative le développement intégré des sciences spatiales, des technologies spatiales et des applications spatiales », se félicite Liu Jizhong, son concepteur en chef.