Lancée le 28 mai 2025 par une fusée Long March 3B, Tianwen-2 entame actuellement la phase finale de son voyage vers Kamoʻoalewa. Si tout se passe comme prévu, elle arrivera à destination en juillet 2026. Ce petit astéroïde de 40 à 100 mètres de diamètre fascine la communauté scientifique : il s'agit d'un « quasi-satellite » de la Terre qui, selon certaines analyses, pourrait être un fragment de notre propre Lune, éjecté lors d'un impact massif il y a des millions d'années.