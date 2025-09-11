En effet, les analyses menées par Perseverance ont révélé que ces taches étaient riches en phosphate de fer et en sulfure de fer, associés à du carbone organique. Selon Joel Hurowitz, planétologue à l'université Stony Brook, « quand nous voyons de telles caractéristiques dans des sédiments sur Terre, ces minéraux sont souvent le sous-produit de métabolismes microbiens consommant de la matière organique ». Autrement dit, sur notre planète, ce type de combinaison chimique est fréquemment lié à l'activité de micro-organismes.